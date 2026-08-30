Puya, revoltat după o experiență în Vama Veche. „Oprea lumea random și percheziționa”

Puya, revoltat după o experiență în Vama Veche. „Oprea lumea random și percheziționa”
Puya / Sursa foto: Social media
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Puya a criticat dur controalele poliției din Vama Veche, după ce a văzut mai mulți oameni opriți și verificați pe litoral. Artistul spune că verificările păreau făcute aleatoriu și consideră că modul în care au acționat polițiștii a fost exagerat pentru o stațiune precum Vama Veche.

Vedeta a relatat pe rețelele de socializare ce a observat în timpul controalelor desfășurate de polițiști în Vama Veche. Puya susține că oamenii erau opriți pentru verificări, iar în unele cazuri, agenții controlau chiar și pachetele de țigări pe care le aveau asupra lor.

„Am văzut poliția, mirosea pachetele de țigări. A deschis pachetul de țigări al unuia și mirosea în pachet să vadă dacă a trecut ceva pe acolo sau nu. Oprea lumea random și percheziționa”, a spus Puya.

Rapperul mărturisește că modul în care s-au desfășurat verificările i-a lăsat o impresie neplăcută. Artistul afirmă că nu se aștepta să întâlnească o astfel de atmosferă într-o stațiune de pe litoral.

„Mă simțeam de ziceai că eram în curtea pârnăii. E urât să mergi la mare și să te percheziționeze din 5 în 5 minute poliția. Înțeleg că lumea se droghează, face abuz, aia e, dar totuși”, a mai spus artistul.

Sursa foto: Social media

Puya, interesat de construcția și amenajarea unor case

Celebrul artist nu își dedică timpul liber doar muzicii. În ultima perioadă, Puya s-a implicat tot mai mult în proiecte imobiliare, fiind atras în special de ideea de a construi și amenaja locuințe. Pe rețelele de socializare, acesta a început să le arate urmăritorilor câteva dintre proiectele în care este implicat.

Printre proprietățile în care a investit se numără și mai multe căsuțe situate în zone din apropierea litoralului. Pentru Puya, însă, lucrurile au depășit de ceva vreme nivelul unei simple investiții. Artistul spune că întregul proces, de la construcție până la amenajarea spațiilor, a ajuns să îi placă tot mai mult.

Mai mult, cântărețul a recunoscut, în stilul său caracteristic, că a prins atât de tare gustul acestui domeniu încât pasiunea pentru case a început să semene cu o adevărată „obsesie”. Nici familia nu a fost uitată, fiicele sale beneficiind la rândul lor de propriile spații în aceste proiecte.

„Cred că sunt obsedat de căsuțe. Am făcut-o pe aceasta, am luat și una mai mică pentru copii și acum am luat-o și pe asta. Ceva nu e în regulă cu mine”, a declarat vedeta pe rețelele de socializare.

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