Andreea Popescu a dat „block” unor bărbați celebri din viața ei! Ce a făcut cu numărul lui Dan Alexa

Andreea Popescu
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Andreea Popescu traversează una dintre cele mai agitate perioade din viața sa sentimentală. După divorțul de Rareș Cojoc, bărbatul alături de care a petrecut aproximativ 15 ani și cu care are trei copii, fosta dansatoare a ajuns din nou în atenția publicului prin prisma vieții sale personale. Dacă în urmă cu mai bine de un deceniu numele ei era asociat cu Liviu Vârciu și Mihai Bendeac, în prezent, toate privirile s-au îndreptat către Dan Alexa.

Separarea de Rareș Cojoc a venit după o relație de lungă durată, iar divorțul oficial a fost pronunțat în aprilie 2026. Cei doi au ales să păstreze o relație civilizată și să se concentreze asupra copiilor, însă despărțirea a fost urmată de numeroase speculații privind motivele reale ale rupturii. După despărțire cel care a fost în prim-plan în viața vedetei a fost Dan Alexa.

Andreea Popescu a dat „block” unor bărbați celebri din viața ei

În timp ce Andreea încerca să își reorganizeze viața după despărțire, apropierea de Dan Alexa a devenit tot mai vizibilă. Cei doi au fost surprinși în mai multe rânduri împreună, iar întâlnirile lor au alimentat constant speculațiile legate de natura relației. Însă, până acum cei doi nu au oficializat nicio relație. Deci… cel mai probabil cei doi încă sunt în tachinări.

În acest context, trecutul amoros al Andreei Popescu revine inevitabil în atenția publicului. Cu mult înainte de mariajul cu Rareș Cojoc, bruneta a avut relații cu doi dintre cei mai cunoscuți bărbați din showbizul românesc: Liviu Vârciu și Mihai Bendeac. Cele două povești au avut loc cu ani în urmă, însă numele celor doi continuă să fie asociat cu perioada în care Andreea devenea cunoscută în lumea mondenă.

Prezentă în podcastul moderat de Cătălin Măruță, Andreea a mărturisit mai în glumă, mai în serios pe cine a blocat în telefon și ce numere de telefon mai are.

Cătălin Măruță: Zi, răspunsul este… Liviu Vârciu și Mihai Bendeac. Deci, care dintre următoare persoane au fost șterse sau blocate în lista ta? Liviu Vârciu șters, blocat.

Andreea: Nici nu mai am, da.

Cătălin Măruță: Mihai Bendeac șters, blocat.

Andreea: Da.

Cătălin Măruță: Dana Alexa, a rămas. Dar e pe seen.

Andreea: Ei au fost înainte de căsătorie și atunci mi-am schimbat numărul de telefon. Ne cunoaștem. Da, amici, amici.

Cătălin Măruță: Dar fii sinceră cu mine, te vedeai făcând familie cu el (n.r. Dan Alexa)?

Andreea: Ai de capul meu.

VEZI ȘI: Protejatul lui Măruță a ”combinat-o” pe Andreea Popescu în Dorobanți! Ce are Radu Ciucă și nu mai are Dan Alexa?

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