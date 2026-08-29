Ce se întâmplă atunci când coci roșiile la cuptor? Carmen Brumă: „O variantă mai bine echilibrată nutrițional”

Specialista în nutriție le-a explicat urmăritorilor săi de ce combinația dintre roșii și brânză este sănătoasă, dar și de ce roșiile sunt mai benefice pentru organism dacă le coacem și le combinăm cu grăsime. Află mai multe detalii!

Carmen Brumă, despre roșiile cu brânză

Carmen Brumă adoră să consume ori de câte ori are ocazia roșii cu brânză. Susține că această combinație este o sinergie alimentară benefică, dar care este atacată de unele persoane care nu aduc argumente reale ale „demonizării” sale. Când vine vorba despre sănătate, dovezile cercetărilor sunt mai importante decât părerile personale.

„Sunt o apărătoare frenetică a combinației roșii cu brânză pe care mulți încearcă să o demonizeze fără argumente reale”, susține specialista în nutriție.

Carmen a postat pe contul ei de Instagram o rețetă rapidă de roșii cherry la cuptor cu ricotta, o gustare sau chiar masă de prânz potrivită pentru cei care sunt pe fugă. Ai nevoie de câteva ingrediente și beneficiile sunt maxime.

Cum faci roșii cherry la cuptor cu ricotta

În continuare, nutriționista de la Medicool a publicat rețeta ei rapidă de roșii cherry la cuptor cu ricotta. Ai nevoie de câteva ingrediente sănătoase și câteva minute libere pentru a o realiza.

Carmen Brumă susține că roșiile preparate termic au o cantitate mai mare de licopen disponibil și adaosul de grăsime ajută organismul să-l asimileze mai bine.

„Da, este o combinație sănătoasă. Dar, dacă vrei să alegi o variantă mai bine echilibrată nutrițional, eu aș face-o așa: Roșii cherry coapte 20 de minute, cu puțin ulei și condimente. Prepararea termică poate crește disponibilitatea licopenului, iar grăsimea ajută la absorbția lui.

Le pun peste ricotta (sau urdă, deși nu e la fel de cremoasă), o brânză proaspătă din zer, cu proteine de bună calitate și, în general, cu mai puțină grăsime și sare decât multe brânzeturi maturate.

Iar lângă adaug pâine crocantă din secară, pentru un plus de fibre și sațietate. Rezultatul? O combinație simplă, gustoasă și completă: proteine + carbohidrați/fibre + grăsimi”, este rețeta simplă propusă azi de Carmen Brumă.

Alimentația zilnică nu trebuie să fie complicată

În continuare, specialista susține că alimentația nu trebuie să fie complicată. Nu trebuie să combinăm multe ingrediente pentru a ne asigura că vom avea parte de toți nutrienții esențiali la o singură masă, ci să facem alegeri înțelepte și sănătoase.

„Nu trebuie să complicăm alimentația sănătoasă. Uneori e suficient să facem o alegere puțin mai bună dintr-o combinație pe care deja o iubim!”, a conchis Carmen Brumă.

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