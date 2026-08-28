Ea este prima româncă la Miss Statele Unite ale Americii. Alexis a fost încoronată Miss Texas!

Ea este prima româncă la Miss Statele Unite ale Americii. Alexis a fost încoronată Miss Texas!
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Alexis Maxine Fuetsch, tânăra cu origini române care a câștigat Miss Texas: Sursa foto: Instagram Alexis Maxine Fuetsch
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O tânără româncă a reușit să cucerească Texasul cu frumusețea și ambiția sa. La doar 21 de ani, Alexis Maxine a fost încoronată Miss Texas. Tânăra este cea mai tânără câștigătoare a titlului din ultimii 10 ani. Acum, ea se pregătește pentru următoarea etapă și visează la coroana Miss America.

Alexis Maxine s-a născut în Statele Unite, însă are origini românești și vorbește cu multă dragoste despre țara din care provine familia sa. La doar 21 de ani, aceasta a reușit să obțină titlul de Miss Texas. Performanța sa este cu atât mai importantă cu cât Alexis este cea mai tânără femeie care a primit această coroană în ultimul deceniu.

Tânăra nu se oprește însă aici. Următorul său obiectiv este competiția Miss America, unde își dorește să lupte pentru titlul suprem.

Studiază Relații Publice și se pregătește pentru Facultatea de Drept

Dincolo de podium și concursurile de frumusețe, Alexis Maxine este preocupată de educație și de o carieră în domeniul juridic. Românca studiază Relații Publice și se pregătește pentru Facultatea de Drept. În paralel, este implicată și în activități de voluntariat. Alexis este ambasador al unei fundații care sprijină copiii cu dizabilități neurologice. Implicarea sa în această cauză reprezintă una dintre preocupările tinerei.

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Deși s-a născut în America, Alexis Maxine păstrează o legătură puternică cu România. Tânăra spune că este îndrăgostită de istoria țării, de mâncare și, mai ales, de oamenii de aici. Originea românească reprezintă o parte importantă din identitatea sa. Alexis își poartă cu mândrie rădăcinile și vorbește cu apreciere despre România.

Cine a câștigat titlul Miss America 2026

Competiția pentru titlul suprem a avut deja o câștigătoare. Reprezentanta statului Virginia a fost desemnată Miss America 2026. Victoria sa a intrat direct în istoria concursului. La 31 de ani, femeia este prima mamă și prima femeie căsătorită care câștigă competiția.

Pentru Alexis Maxine, însă, drumul abia începe. După victoria din Texas, tânăra românăncă se pregătește pentru următoarea provocare și speră să ajungă cât mai aproape de titlul suprem.

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