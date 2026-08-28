Cât a plătit Rareș Cojoc pentru o zi la Therme cu copiii. A crezut că nu vede bine când i-a venit nota de plată

Rareș Cojoc a vrut o zi de răsfăț la Therme, dar distracția cu copiii i-a dat planurile peste cap și, mai ales, i-a golit portofelul serios! Ce trebuia să fie o ieșire de câteva ore s-a transformat într-o aventură de aproape o zi întreagă, iar când dansatorul a făcut calculul final, suma lăsată la Therme a fost una pe măsură.

Rareș Cojoc și-a organizat ziua astfel încât să poată petrece cât mai mult timp cu cei mici. Și-a făcut antrenamentul la primele ore ale zilei, înainte ca aceștia să se trezească, apoi a plecat împreună cu familia spre Therme. Dansatorul nu a mers doar cu cei trei copii ai săi. Alături de ei au fost cele două bone și o colegă a fiului cel mare, astfel că excursia a fost pentru patru copii și trei adulți.

Cât l-a costat pe Rareș Cojoc o zi la Therme cu patru copii

Planul inițial prevedea o ședere de patru ore și jumătate. Numai că, odată ajunși în apă, cei mici au refuzat categoric să se grăbească spre casă.

”Degeaba am luat bilete pentru patru ore și jumătate, că am stat opt. N-ai avut cu cine să te înțelegi. Ăștia mici… efectiv iubesc o zi întreagă la piscină, niciodată nu se satură. Cu greu i-am scos din apă”, a declarat Rareș Cojoc, pe contul personal de Youtube.

După orele petrecute în piscină, gașca a ajuns și la restaurant. Rareș Cojoc a achitat 287 de lei pentru masa celor patru copii, iar distracția culinară nu s-a terminat aici. Ulterior, dansatorul a mai comandat deserturi și băuturi, pentru care a plătit încă 167 de lei. La final, toate cheltuielile au fost puse cap la cap. Biletele de intrare au costat 661 de lei, în timp ce mâncarea, băuturile și activitățile au ajuns la 1.364 de lei. Rezultatul? 2.025 de lei pentru o singură zi la Therme, alături de copii.

„Banii aceștia au fost cheltuiți exclusiv pe bilete”

Dansatorul a ținut să explice și cum s-a format suma finală și a precizat că nimeni din grup nu a consumat alcool. Mai mult, el a spus că și-a adus de acasă obiectele necesare pentru o zi la piscină.

„Și, ca să vă răspund la întrebarea inițială și la provocarea pentru care am venit astăzi la Therme, bineînțeles, pe lângă faptul că am petrecut timp de super calitate împreună cu copiii, am cheltuit 2.025 de lei pentru 3 adulți și 4 copii. Nu a băut nimeni nici măcar o gură de alcool. Ne-am adus de acasă tot ce înseamnă șlapi, prosoape, costume de baie etc. Banii aceștia au fost cheltuiți exclusiv pe bilete”, a spus Rareș.

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