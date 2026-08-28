Alex Bodi a răbufnit după ce a văzut imaginile cu bătrânica umilită de polițiști, în Piața Dorobanți: ”Să vă fie rușine!”

Alex Bodi a răbufnit după ce a văzut imaginile cu bătrânica umilită de polițiști, în Piața Dorobanți: ”Să vă fie rușine!”
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Imaginile cu bătrânica din Sectorul 1, lăsată cu marfa împrăștiată pe asfalt de polițiștii locali, au continuat să provoace reacții puternice în mediul online (VEZI AICI DETALII). Filmarea surprinsă în Piața Dorobanți arată o femeie în vârstă care vindea câteva flori, roșii și prune din grădina proprie, moment în care trei agenți ai Poliției Locale au înconjurat-o și au început să-i ceară explicații.

În timp ce oamenii priveau, bătrâna a izbucnit în plâns, iar produsele ei au ajuns aruncate pe trotuar. Martorii au acuzat modul în care agenții au ales să intervină, considerând scena o umilință inutilă aplicată unei persoane vulnerabile.

Alex Bodi îi face praf pe polițiștii care au umilit o bătrână în Piața Dorobanți

Filmarea a devenit virală în câteva ore, iar reacțiile au venit din toate direcțiile. Internauții au criticat dur comportamentul polițiștilor, subliniind că femeia nu reprezenta niciun pericol și că intervenția a fost disproporționată.

Oamenii au comentat că bătrâna încerca doar să-și vândă câteva produse pentru a-și completa veniturile, iar modul în care a fost tratată arată o lipsă de empatie și profesionalism. În imagini se vede cum femeia încearcă să-și adune fructele și legumele împrăștiate, în timp ce agenții rămân impasibili.

“Ruşine! Aşa vă arătaţi puterea?”

Printre cei care au reacționat se află și Alex Bodi, care a postat un mesaj dur pe Instagram, criticând comportamentul polițiștilor locali și modul în care aceștia au ales să-și arate autoritatea.

„Uite cu cine își pun ei mintea și în fața cui își arată mușchii! La alții se guduie pe lângă ei ca niște căței! Nu zice nimeni să nu și facă treabă, dacă au… dar nu așa abuz și cu atâta răutate! Când vin alții și urlă la ei de 2 ori fug de consumă motorina, își arată puterea cu biata femeie! Bă, să vă fie rușine de prefăcuți ca toată ziua vă plimbați degeaba și vreți acte de merit acum cu săracii bătrâni! Faceți-vă treaba omenește, nu așa!”, a spus Alex Bodi.

Reacţia lui Alex Bodi după ce a văzut imaginile cu bătrânica umilită de un echipaj al Poliţiei Locale Sector 1. Foto: Instagram

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