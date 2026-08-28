Nu e banc! Cât a plătit Oana Roman pentru o cafea și o apă în Mamaia

Oana Roman se află în vacanță în Mamaia, într-un resort de lux. Vedeta beneficiază de un apartament cu vedere la mare și piscină infinită. Recent, aceasta și-a exprimat nemulțumirea față de prețurile de pe litoralul românesc.

Oana Roman a făcut o postare pe Instagram în care a povestit cât a plătit pentru o cafea și o apă. Aceasta nu s-a ferit să își exprime dezamăgirea. Oana Roman a ieșit pe plajă pentru a savura un espresso dublu și o apă plată. Prețul plătit pentru cele două produse a nemulțumit-o pe aceasta. Oana a dezvăluit că a scos din buzunar 40 de lei pentru cafea și apă.

„Am coborât să beau cafea la plajă. Dublu espresso și apă. 40 de lei. Vă jur că e mai scump decât pe Coasta de Azur. După ce că nu prea e lume, mai pun și prețurile acestea.”

Cât a plătit Oana Roman la plajă

Oana a arătat și momentul în care s-a bucurat de cafeaua băută pe plajă. Experiența nu a fost însă lipsită de nemulțumiri. Prețul de 40 de lei pentru un espresso dublu și o apă a determinat-o să compare litoralul românesc cu celebra Coastă de Azur.

Unde a mai fost Oana Roman vara aceasta

În această vară, Oana Roman a ajuns și în Grecia. Aceasta și-a petrecut vacanța într-una dintre zonele apreciate ale insulei Rhodos. Imaginile publicate pe rețelele de socializare au arătat că Oana s-a bucurat de zilele petrecute la piscină. Departe de agitația cotidiană, aceasta a împărtășit și impresii despre hotelul în care a fost cazată. Oana s-a declarat foarte mulțumită de alegerea făcută. Totuși, vacanța a venit și cu momente de introspecție.

„Las imaginile astea din locurile în care am ajuns. Și, văzând frumusețea acestor locuri, vă întreb: credeți cu adevărat că cei care fac rău intenționat, cei care își bat joc de alți oameni, cei care mint, înșală, propagă minciuni, amenințări, blesteme, cei care judecă fără să știe nimic, cei care manipulează în scopul de a discredita și a face rău altora intenționat… plătesc vreodată răul făcut? Sincer, eu nu mai cred asta. Iar cei care sunt afectați au șansa să se apere? Îi ascultă cineva? Nu mai cred nici asta! Adevărul învinge vreodată?”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Moment de cotitură împărtășit din vacanță

Oana Roman a explicat și motivul pentru care a ales să plece în Grecia. Aceasta a mărturisit că vacanța a fost organizată în primul rând pentru fiica sa. Cu toate acestea, gândurile și problemele personale au însoțit-o pe tot parcursul călătoriei. Oana a preferat să fie sinceră cu cei care o urmăresc.

„Uneori trebuie să te detașezi de tot ca să poți vedea clar. Acum e un moment în care trebuie să stau departe și să gândesc la rece niște lucruri. Să înțeleg. Sunt în vacanță pentru Isa, dar eu mental nu sunt aici. Este iar un moment de cotitură, care pare că de data asta e și din vina și naivitatea mea. Știți că nu vă mint niciodată. Știți că spun când nu sunt ok. Acum nu prea sunt, dar voi fi din nou.”

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