Mihai Alexandru Mitoșeriu, afaceristul găsit mort într-un hotel, era finul Mihaelei Borcea: ”Ai plecat mult prea devreme”

Mihai Alexandru Mitoșeriu, afaceristul găsit mort într-un hotel, era finul Mihaelei Borcea: ”Ai plecat mult prea devreme”
Mihaela Borcea, lovită de o nouă tragedie! Un om apropiat sufletului ei a murit: „Este nedrept și atât de greu de înțeles”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Mihaela Borcea pare că nu mai are timp să-și vindece o rană, că o alta se deschide. La doar câteva săptămâni după pierderea tatălui său, vedeta a primit o nouă veste devastatoare. Aceasta a aflat că afaceristul găsit mort într-o cameră de hotel din Botoșani este chiar finul său și a transmis un mesaj neașteptat.

Cel care a murit era Mihai, cunoscut și sub numele de Dudu, finul Mihaelei Borcea. Avea doar 37 de ani. Nașa lui a povestit despre omul discret și sufletist pe care l-a cunoscut și despre cei doi copii care vor crește fără tată. Acesta era un celebru om de afaceri din Botoșani și deținea un hotel și un restaurant în municiu. El a fost găsit fără suflare în camera de hotel chiar de soția sa. Femeia a sunat la 112 la ora 01:36 noaptea. La fața locului a ajuns un echipaj cu medic, care a început imediat manevrele de resuscitare, dar fără rezultat.

„S-au început manevrele de resuscitare la fața locului și apoi au fost continuate la Urgențe, însă, din păcate fără niciun rezultat”, a precizat medicul primar Cristian Simionescu, din cadrul SJA Botoșani.

Mihaela Borcea, la capătul puterilor

Mihaela a spus că îi este greu să accepte că finul ei a murit și că se gândește la cele două suflete nevinovate pe care le-a lăsat în urma sa. Ea l-a rugat să se roage din cer pentru copiii lui și pentru soția sa, Bianca.

„Cu inimile sfâșiate de durere, anunțăm astăzi că inima lui Mihai, finul meu drag, un om deosebit, cu un suflet bun și blând, care nu a vrut niciodată să deranjeze pe nimeni a încetat să bată! Ai plecat mult prea devreme și ai lăsat în urmă două suflete nevinovate care aveau atât de mare nevoie de tine… doi copilași, dintre care unul de doar câteva luni. Este nedrept și atât de greu de înțeles de ce Dumnezeu a ales să te cheme acum, când aveai încă atât de multe de trăit și de oferit copiilor tăi.

Mihaela Borcea, lovită de o nouă tragedie! Un om apropiat sufletului ei a murit: „Este nedrept și atât de greu de înțeles”

Mihaela Borcea, lovită de o nouă tragedie! Un om apropiat sufletului ei a murit: „Este nedrept și atât de greu de înțeles”

Mihai, vei rămâne pentru totdeauna în inimile celor care te-au cunoscut și iubit. Iar copiii tăi vor crește cu amintirea unui tată care i-a iubit, chiar dacă viața nu le-a mai dat timpul pe care îl meritau împreună. Roagă-te din cer pentru copiii tăi, soția ta iubită Bianca,familia ta și ocrotește-i de acolo, de lângă Dumnezeu.

Drum lin către Lumină, finul meu drag! Dumnezeu să-ți ierte toate păcatele și să-ți așeze sufletul în pace și odihnă veșnică. Nu te vom uita niciodată, Mihai! Veșnică să-ți fie pomenirea”, a transmis Mihaela Borcea, în memoria finului ei.

Abia își luase rămas-bun de la tatăl ei

Parcă nici nu apucase să se obișnuiască cu durerea primei pierderi. Cu doar două săptămâni înainte, Mihaela Borcea își pierduse tatăl, la vârsta de 86 de ani. Fosta soție a lui Cristi Borcea a mărturisit că acesta și-a sacrificat viața pentru ea și că a fost un om demn și iubitor.

„Tăticul meu drag, astăzi s-a oprit o parte din lumea mea… Ai fost un luptător, un om puternic, pozitiv, care a trecut prin încercările vieții cu demnitate și cu fruntea sus. La 86 de ani, ai lăsat în urma ta nu doar amintiri, ci o viață întreagă de iubire, sacrificii și lecții pe care le vom purta mereu în suflet. Nu sunt suficiente cuvintele pentru durerea pe care o simt astăzi.

Aș vrea să mai pot să te strâng o dată în brațe, să-ți mai aud glasul și să-ți spun cât de mult te iubesc. Drum lin către lumină, tăticul meu iubit! Odihnește-te în pace după toate luptele pe care le-ai dus. Pentru mine vei rămâne mereu eroul meu, luptătorul meu, tatăl meu, iar eu, feblețea ta. Te voi iubi până la sfârșitul vieții mele și te voi purta mereu în inima mea. Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!”, a scris Mihaela.

VEZI ȘI: Mihaela Borcea, în doliu! Tocmai a făcut anunțul trist: ”Ai luptat cu mult curaj și demnitate”

 Mihaela Borcea și soțul au dat cu farfuriile de pământ în luna de miere! CANCAN.RO are imaginile spectaculoase din Grecia!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Nu e banc! Cât a plătit Oana Roman pentru o cafea și o apă în Mamaia
Nu e banc! Cât a plătit Oana Roman pentru o cafea și o apă în Mamaia
Pescobar, prima reacție după ce a semnat cu Pro TV. Mesaj ironic după ce a fost refuzat la Imperiul Leilor
Pescobar, prima reacție după ce a semnat cu Pro TV. Mesaj ironic după ce a fost refuzat la Imperiul Leilor
Va exista sau nu următorul sezon Survivor? Anunțul făcut de Adi Vasile
Va exista sau nu următorul sezon Survivor? Anunțul făcut de Adi Vasile
Viciul la care Ioana State a renunțat după ani de zile. „Era singura mea plăcere”
Viciul la care Ioana State a renunțat după ani de zile. „Era singura mea plăcere”
Ema Oprișan și-a asumat noua relație! Gestul făcut de iubitul brunetei spune totul
Ema Oprișan și-a asumat noua relație! Gestul făcut de iubitul brunetei spune totul
12.000 de euro pentru un „suvenir” de pe plajă. Ce a făcut un turist în Sardinia
Mediafax
12.000 de euro pentru un „suvenir” de pe plajă. Ce a făcut un turist în Sardinia
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia
Gandul.ro
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut gemeni
Adevarul
Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut gemeni
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
Digi24
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
O surpriză găsită de muncitori într-un excavator nu mai pleacă de lângă ei
Mediafax
O surpriză găsită de muncitori într-un excavator nu mai pleacă de lângă ei
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Prosport.ro
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Primire VIP pentru Florian Munteanu! Actorul român vestit la Hollywood a fost dus la mare cu elicopterul
Click.ro
Primire VIP pentru Florian Munteanu! Actorul român vestit la Hollywood a fost dus la mare cu elicopterul
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei
Digi24
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Promotor.ro
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
go4it.ro
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia
Gandul.ro
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.