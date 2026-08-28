Mihai Alexandru Mitoșeriu, afaceristul găsit mort într-un hotel, era finul Mihaelei Borcea: ”Ai plecat mult prea devreme”

Mihaela Borcea pare că nu mai are timp să-și vindece o rană, că o alta se deschide. La doar câteva săptămâni după pierderea tatălui său, vedeta a primit o nouă veste devastatoare. Aceasta a aflat că afaceristul găsit mort într-o cameră de hotel din Botoșani este chiar finul său și a transmis un mesaj neașteptat.

Cel care a murit era Mihai, cunoscut și sub numele de Dudu, finul Mihaelei Borcea. Avea doar 37 de ani. Nașa lui a povestit despre omul discret și sufletist pe care l-a cunoscut și despre cei doi copii care vor crește fără tată. Acesta era un celebru om de afaceri din Botoșani și deținea un hotel și un restaurant în municiu. El a fost găsit fără suflare în camera de hotel chiar de soția sa. Femeia a sunat la 112 la ora 01:36 noaptea. La fața locului a ajuns un echipaj cu medic, care a început imediat manevrele de resuscitare, dar fără rezultat.

„S-au început manevrele de resuscitare la fața locului și apoi au fost continuate la Urgențe, însă, din păcate fără niciun rezultat”, a precizat medicul primar Cristian Simionescu, din cadrul SJA Botoșani.

Mihaela Borcea, la capătul puterilor

Mihaela a spus că îi este greu să accepte că finul ei a murit și că se gândește la cele două suflete nevinovate pe care le-a lăsat în urma sa. Ea l-a rugat să se roage din cer pentru copiii lui și pentru soția sa, Bianca.

„Cu inimile sfâșiate de durere, anunțăm astăzi că inima lui Mihai, finul meu drag, un om deosebit, cu un suflet bun și blând, care nu a vrut niciodată să deranjeze pe nimeni a încetat să bată! Ai plecat mult prea devreme și ai lăsat în urmă două suflete nevinovate care aveau atât de mare nevoie de tine… doi copilași, dintre care unul de doar câteva luni. Este nedrept și atât de greu de înțeles de ce Dumnezeu a ales să te cheme acum, când aveai încă atât de multe de trăit și de oferit copiilor tăi.

Mihai, vei rămâne pentru totdeauna în inimile celor care te-au cunoscut și iubit. Iar copiii tăi vor crește cu amintirea unui tată care i-a iubit, chiar dacă viața nu le-a mai dat timpul pe care îl meritau împreună. Roagă-te din cer pentru copiii tăi, soția ta iubită Bianca,familia ta și ocrotește-i de acolo, de lângă Dumnezeu. Drum lin către Lumină, finul meu drag! Dumnezeu să-ți ierte toate păcatele și să-ți așeze sufletul în pace și odihnă veșnică. Nu te vom uita niciodată, Mihai! Veșnică să-ți fie pomenirea”, a transmis Mihaela Borcea, în memoria finului ei.

Abia își luase rămas-bun de la tatăl ei

Parcă nici nu apucase să se obișnuiască cu durerea primei pierderi. Cu doar două săptămâni înainte, Mihaela Borcea își pierduse tatăl, la vârsta de 86 de ani. Fosta soție a lui Cristi Borcea a mărturisit că acesta și-a sacrificat viața pentru ea și că a fost un om demn și iubitor.

„Tăticul meu drag, astăzi s-a oprit o parte din lumea mea… Ai fost un luptător, un om puternic, pozitiv, care a trecut prin încercările vieții cu demnitate și cu fruntea sus. La 86 de ani, ai lăsat în urma ta nu doar amintiri, ci o viață întreagă de iubire, sacrificii și lecții pe care le vom purta mereu în suflet. Nu sunt suficiente cuvintele pentru durerea pe care o simt astăzi. Aș vrea să mai pot să te strâng o dată în brațe, să-ți mai aud glasul și să-ți spun cât de mult te iubesc. Drum lin către lumină, tăticul meu iubit! Odihnește-te în pace după toate luptele pe care le-ai dus. Pentru mine vei rămâne mereu eroul meu, luptătorul meu, tatăl meu, iar eu, feblețea ta. Te voi iubi până la sfârșitul vieții mele și te voi purta mereu în inima mea. Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!”, a scris Mihaela.

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