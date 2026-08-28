Vica Blochina s-a dus cu tot „arsenalul” la Mamaia! Amănuntul aparent banal care a atras imediat atenția pe plajă

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Ultimele zile de vară aduc tot mai multe vedete pe litoral, iar printre acestea se numără și Vica Blochina, care a ales să petreacă sfârșitului sezonului estival pe plaja din Mamaia, alături de Cerasela Rogen și alte prietene. CANCAN.RO a surprins-o pe blondină în timp ce se bucura de soare și de o băutură rece, însă un detaliu ne-a atras imediat atenția… Vica nu a lăsat nimic la voia întâmplării și a venit pregătită pentru o zi de plajă în stilul ei. Iar un obiect pe care l-a avut la îndemână, a ridicat, inevitabil, câteva semne de întrebare. Vezi jos mai multe detalii!

Numerologul vedetelor a profitat din plin de temperaturile ridicate și s-a instalat confortabil pe șezlong, unde a avut parte de compania perfectă pentru o zi ca între fete. CANCAN.RO a surprins-o pe Vica Blochina, alături de Cerasela Rogen și celelalte prietene, blondina a stat la povești, a râs și s-a bucurat de atmosfera de vacanță.

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Vica Blochina a venit la plajă pregătită cu propriile pahare

Vica Blochina a venit la plajă pregătită cu propriile pahare

Vica Blochina nu lasă nimic la voia întâmplării!

Și pentru că vara încă își face de cap pe litoral, băuturile reci au rămas nelipsite din peisaj. Dacă prietenele sale au mers pe varianta clasică, Vica a venit la Mamaia cu tot „arsenalul” la vedere: bust generos, forme voluptuoase și un fizic lucrat care nu avea cum să treacă neobservat. Iar pentru ca tabloul să fie complet, blondina a avut grijă să vină și cu propriile pahare de hârtie, scoase tacticos din gentuță. Gestul poate fi trecut la capitolul „grijă pentru natură”, dar, ținând cont că vedeta este atentă până la ultimul detaliu, n-am putea exclude nici varianta că are, pur și simplu, „creștere aleasă” și nu bea din orice!

La 51 de ani, blondina arată într-o formă de zile mari, iar imaginile surprinse de CANCAN.RO sunt dovada că timpul pare să fi uitat să treacă și pe la ea.

Între o poveste, o glumă și o gură de băutură rece, orele au trecut rapid pentru gașca de fete. Fără grabă, Vica, Cerasela și prietenele lor s-au răsfățat la malul mării, profitând de ultimele zile de caniculă.

Așadar, vara poate să se pregătească de final, dar Vica Blochina pare hotărâtă să mai stoarcă din ea câteva zile bune de soare, bronz și relaxare. Cu condiția, desigur, ca băutura să fie rece… și paharul să fie cel potrivit!

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