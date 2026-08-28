Dan Petrescu, imagini rare alături de fiica lui. Cum arată Jennifer la 18 ani

Știați de marele hattrick al vieții lui Dan Petrescu (58 de ani și 95 de selecții la Națională)? Ei bine, da, „Bursucul” are trei fete 😀. Două din prima căsătorie cu Dana Petrescu, și mezina, Jennifer, din relația actuală cu Adriana Petrescu, partenera de viață a „Bursucului”. Oricât ar încerca el să pară ursuz și inabordabil, pe dedesubtul carapacei sale țepoase CANCAN.RO a observat fericirea tăticului Dan Petrescu de a se plimba de mână cu fiica sa, Jennifer. Ea a împlinit anul acesta 18 ani, cu siguranță a depășit vârsta la care să meargă cu tati de mână pe stradă, dar îi face hatârul tatălui său.

Jennifer locuiește cu Adriana Petrescu în Dubai, deci această vizită este una semnificativă pentru Dan Petrescu și e clar că vrea să profite de fiecare secundă alături de fata lui. Cei doi au ieșit la masă, apoi la o plimbare scurtă. Nu e treaba nimănui ce au discutat, însă la vârsta asta discuțiile tată-fiică sunt cele mai frumoase, întrucât și mezina a ajuns la maturitate și subiectele sunt tot mai complexe. Pentru a onora cum se cuvine întâlnirea, Dan Petrescu și-a pus un tricou de skater californian și niște pantaloni în genul celor purtați de femeile trecute de 40 de ani care se duc în ashramuri sau în retreaturi pe mindfulness în insule necunoscute gen Skyros. Cât despre Jennifer, este îmbrăcată absolut globalist, poate fi o adolescentă de oriunde din emisfera nordică, de la San Francisco la Moscova.

Cei doi au ieșit la un restaurant din zona de nord a Capitalei, pe unde CANCAN.RO l-a mai reperat pe Dan Petrescu și cu alte ocazii, în iarnă și în primăvară, după perioada dificilă a „Bursucului”, care a trecut printr-un tratament medical complex, ale cărui cauze mai bine nu le menționăm. Dan Petrescu s-a refăcut, i-a revenit culoarea în obraji, chiar dacă este în toamna vieții sale. Chiar și cu ochelarii de soare la ochi, așa cum ne-a obișnuit la mai toate aparițiile, Dan Petrescu e ușor de recunoscut. El merge cu un pas în fața fiicei sale, chiar dacă în timpul carierei a jucat pe post de fundaș.

După ce au luat masa, cei doi se îndreaptă spre mașina lui Dan Petrescu. Fiica îl ține pe tati de mijloc, iar el e surprins în câteva momente înduioșătoare de tandrețe cu fiica sa, de care cu siguranță îi este dor. Ea locuiește cu mama ei în Dubai, așa că vizitele sunt ceva mai rare decât într-o familie obișnuită. Cât despre Dan Petrescu, acesta încă n-a comunicat vreo decizie dacă preia sau nu vreo echipă. Poate pur și simplu Dan Petrescu este „retired”, cum spun americanii, că de pensie nu se pune problema la el, încă nu are vârsta și oricum are mijloace materiale ample, care îi permit să trăiască restul vieții în îndestulare.

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