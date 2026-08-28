Se întoarce canicula în România! Temperaturi de iulie, în septembrie, în București. Prognoza meteo Accuweather

Vara pare că nu vrea să plece din România. Primele zile ale lunii septembrie vin cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, iar în București valorile termice se apropie din nou de pragul de caniculă. Potrivit prognozei meteo prezentate de AccuWeather, începutul lunii va aduce maxime de până la 34 de grade Celsius în Capitală, în condițiile în care temperaturile obișnuite pentru această perioadă sunt, în general, mai scăzute.

Prognoza pentru luna septembrie indică o schimbare neașteptată de temperatură chiar de la începutul lunii. Pe 1 septembrie, mercurul din termometre ar urma să urce până la 33 de grade Celsius, în timp ce minima nopții va fi de aproximativ 18 grade.

Ziua de 2 septembrie vine cu și mai multe grade în termometre. Prognoza indică o maximă de 34 de grade și o minimă de 18 grade.

Pe 3 septembrie, temperaturile rămân ridicate, cu o maximă de 32 de grade și o minimă de 17 grade. Pentru 4 septembrie este anunțată o ușoară scădere, până la 30 de grade, însă vremea se poate schimba, fiind prognozate ploi. Pe 5 septembrie, temperatura maximă se menține la aproximativ 30 de grade.

Căldura continuă și în weekend. Pentru 6 septembrie sunt estimate 31 de grade, iar pe 7 septembrie aproximativ 30 de grade. Pe 8 septembrie, termometrele ar putea indica din nou 32 de grade, însă prognoza include averse. O schimbare mai evidentă apare pe 9 septembrie, când maxima coboară la 26 de grade și sunt posibile furtuni.

După acest episod, temperaturile scad considerabil. Pentru 10 și 11 septembrie sunt indicate maxime de numai 22 de grade, în timp ce pe 12 septembrie sunt prognozate 24 de grade. Ulterior, vremea se stabilizează treptat, cu valori cuprinse în general între 23 și 27 de grade.

Și a doua jumătate a lunii septembrie păstrează o vreme relativ plăcută. Pe 13 septembrie sunt prognozate 26 de grade, iar pe 14 septembrie 27 de grade. În zilele următoare, maximele se situează în jurul valorilor de 23-24 de grade. Pentru 20 septembrie sunt indicate 24 de grade, iar pe 21 și 22 septembrie aproximativ 25 de grade.

Spre sfârșitul lunii septembrie temperaturile încep să scadă

Finalul lunii aduce o răcire lentă, dar temperaturile rămân apropiate de valorile normale pentru începutul toamnei. Între 23 și 26 septembrie, prognoza indică maxime de aproximativ 23 de grade.

Pe 27 septembrie ar urma să fie 21 de grade, iar aceeași valoare este indicată și pentru 28, 29 și 30 septembrie. Minimele nocturne scad treptat, ajungând la aproximativ 9-12 grade spre sfârșitul lunii.

Prognoza arată, astfel, un început de septembrie cu adevărat estival, urmat de o răcire treptată și de instalarea unor temperaturi mai apropiate de specificul toamnei.

Cele 33-34 de grade anunțate pentru primele zile sunt însă cele care ies cel mai mult în evidență și pot transforma începutul toamnei într-o perioadă cu temperaturi demne mai degrabă de luna iulie.

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