Îl recunoști? Actorul după care româncele suspinau în anii ’90 are 67 de ani acum și e schimbat total

Dacă nu ai recunoscut cine se află în poză, te lămurim noi! Este vorba despre celebrul actor din serialul „Nemuritorul”, care a fost difuzat în anii ’90 în România. Adrian Paul are 67 de ani și este schimbat radical. Află cu ce se ocupă acum și ce avere are!

Cum arată acum Adrian Paul

Celebrul serial care prezintă aventurile nemuritorului Duncan MacLeod a fost difuzat pentru prima dată în România în a doua jumătate a anilor ’90. Toate domnișoarele și doamnele au fost fermecate pe loc de frumusețea și masculinitatea actorului Adrian Paul, care continuă și la vârsta aceasta să mânuiască sabia ca un real „highlander”.

Actorul s-a născut pe 29 mai 1959, la Londra, în Anglia, și este de origine italiană și britanică. Talentul său, constituția atletică și șarmul personal au fost ingredientele care l-au ajutat pe Adrian Paul să se facă remarcat în cinematografie. Acesta a reușit să-și pună puternic amprenta asupra televiziunii și filmului în ultimele decenii, deși producțiile sale nu se mai bucură de aceeași notorietate în România.

Ce meserii a avut Adrian Paul

Adrian Paul și-a început cariera ca dansator și fotomodel. Apoi a trecut la actorie la mijlocul anilor 1980, potrivit popexpresso.com.

Printre primele sale roluri s-au numărat apariții în serialele de televiziune „Frumoasa și Bestia” (1987), „The Colbys” (1987-1988), unde a obținut o primă recunoaștere, și „Războiul lumilor” (1988-1990), unde l-a interpretat pe John Kincaid.

„Nemuritorul” l-a făcut celebru

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Rolul care l-a consacrat a venit în 1992. Atunci, Adrian Paul a fost ales să-l interpreteze pe Duncan MacLeod în „Nemuritorul: Serialul” („Highlander: The Series”). Producția a rulat timp de șase sezoane și rolul spadasinului scoțian nemuritor i-a adus un public impresionant de fani și, evident, admiratoare!

Activitatea lui Adrian Paul în „Nemuritorul” a inclus și antrenamente cu sabia și coregrafie, punându-i în valoare calitățile fizice și dăruirea pentru acest rol.

În ce filme a mai apărut Adrian Paul

După încheierea serialului, Paul a continuat să exploreze diverse roluri atât în televiziune, cât și în film. A jucat în mai multe pelicule din seria „Nemuritorul”, inclusiv „Nemuritorul: Răzbunarea” („Highlander: Endgame”, 2000) și „Nemuritorul: Sursa” („Highlander: The Source”, 2007).

Cariera sa cinematografică a inclus roluri în filme de acțiune și SF, cum ar fi „Rasa” („The Breed”, 2001) și „Călătoria nemuritoare a căpitanului Drake” („The Immortal Voyage of Captain Drake”, 2009).

A produs și regizat mai multe proiecte – „Tracker”, „Alien Tracker”, „Highlander: The Source” și drama „At 2:15” – și continuă să joace în diverse roluri în film și televiziune – „Deadly Descent”, „Dante’s Inferno Documented”, „AE Apocalypse Earth” și „Deauville”.

Adrian Paul s-a implicat și în dublaj, împrumutându-și vocea pentru jocuri video și seriale animate.

Adrian Paul, filantrop în timpul liber

Pe lângă actorie, Paul se dedică și filantropiei. În 1997, a fondat The Peace Fund, o organizație care lucrează pentru a proteja, educa și sprijini copiii care trăiesc în condiții grele în întreaga lume.

S-a căsătorit cu actrița Meilani Figalan în 1990, însă ulterior au divorțat în 2007. În 2009, s-a căsătorit cu Alexandra Tonelli, împreună cu care are trei copii.

Printre interesele personale ale lui Paul se numără artele marțiale, o pasiune pe care a integrat-o în multe dintre rolurile sale, continuând să le practice și să le predea copiilor.

Potrivit celebritynetworth.com, Adrian Paul a reușit să strângă o avere modică, spunem noi, după atâția ani de carieră – 500.000 de dolari

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