Muzica lui Dolly Parton, creștere uriașă după moartea artistei. „Jolene” a ajuns pe primul loc pe Spotify

Muzica lui Dolly Parton, creștere uriașă după moartea artistei. „Jolene” a ajuns pe primul loc pe Spotify
Sursa foto: Profimedia
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Muzica lui Dolly Parton a înregistrat o creștere spectaculoasă a numărului de ascultări după moartea artistei. „Jolene” a ajuns pe primul loc în clasamentul Spotify din Statele Unite, iar Parton a devenit pentru prima dată cel mai ascultat artist de pe platformă în SUA.

Dolly Parton a fost cel mai ascultat artist de pe Spotify în Statele Unite miercuri, la o zi după moartea sa, potrivit Forbes. Artista a ocupat, de asemenea, locul al doilea în clasamentul global, fiind depășită doar de Bad Bunny.

„Jolene” a ajuns pe primul loc pe Spotify

Una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Dolly Parton, „Jolene”, a fost cea mai ascultată piesă pe Spotify în SUA miercuri.

Pe următoarele două poziții s-au aflat alte două melodii asociate cu artista: „9 to 5” și „Islands in the Stream”. În total, 15 melodii ale lui Parton au intrat în topul celor mai ascultate 200 de piese din Statele Unite.

Printre acestea s-au numărat și „I Will Always Love You” și „Coat of Many Colors”, ambele ajungând în primele 10 poziții.

Și la nivel mondial, „Jolene” a ocupat primul loc în clasamentul Spotify, în timp ce „9 to 5” s-a clasat pe poziția a doua. „Islands in the Stream” a ajuns pe locul patru.

Ascultările melodiilor lui Dolly Parton au explodat

Creșterea numărului de ascultări a fost una uriașă în ziua de după moartea artistei.

Potrivit datelor Spotify citate de Forbes, numărul de streamuri ale muzicii lui Dolly Parton în Statele Unite a crescut cu 2.320% față de media zilnică din săptămâna precedentă. La nivel global, creșterea a fost de 1.260%.

„Jolene” a înregistrat, la rândul său, o creștere de 1.225% a numărului de ascultări în Statele Unite și de 630% la nivel mondial. Pentru „9 to 5”, creșterea a fost de 1.030% în SUA și de 630% în întreaga lume.

Succesul postum al lui Dolly Parton nu se limitează la Spotify. Pe Apple Music, „Jolene” a ajuns pe primul loc în clasamentul american, urmată de „9 to 5”. „Islands in the Stream” s-a clasat pe locul patru, iar „I Will Always Love You” pe poziția a cincea.

Și pe iTunes, muzica lui Parton a dominat clasamentele. Primele 10 poziții ale topului american de melodii au fost ocupate integral de piese asociate artistei.

Cu o zi înainte, Forbes relata că Parton apărea în 92 dintre cele 200 de poziții ale clasamentului iTunes Top Songs din Statele Unite. Artista ocupa inclusiv primele nouă locuri ale topului.

Un fenomen întâlnit după moartea marilor artiști

Creșterea bruscă a popularității unei opere după moartea unui artist nu este neobișnuită. Fanii redescoperă muzica acestuia, iar cei care nu au fost familiarizați cu opera sa ajung să o asculte pentru prima dată.

În cazul lui Dolly Parton, efectul este amplificat de faptul că artista avea un catalog muzical întins pe mai multe decenii și melodii cunoscute inclusiv de publicul care nu asculta în mod obișnuit muzică country.

Parton a lăsat în urmă un catalog de peste 3.000 de cântece și a vândut peste 100 de milioane de albume. „Jolene”, lansată în 1973, devenise deja cea mai ascultată melodie a sa pe Spotify, cu peste 950 de milioane de streamuri înainte de moartea artistei.

Moartea lui Dolly Parton, la vârsta de 80 de ani, a provocat un val de reacții din partea fanilor și a numeroase vedete. Artista a murit pe 25 august, după o scurtă luptă cu cancerul.

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