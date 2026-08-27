Un nou membru în familia Gabrielei Cristea! Și-a făcut apariția în curtea vedetei și nu a mai plecat

Un nou membru în familia Gabrielei Cristea! Și-a făcut apariția în curtea vedetei și nu a mai plecat
Galerie Foto 7
Gabriela Cristea are un nou membru în familie/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Gabriela Cristea și-a impresionat fanii din mediul online cu o postare specială. Prezentatoarea TV a povestit că a apărut un nou membru în familie. Aceasta a explicat că este vorba despre un motan care a ajuns direct în curtea sa și se afla într-o stare deplorabilă. Chiar dacă inițial nu voia să se implice, acum îl îndrăgește.

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. Este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu fanii ei povești de viață. De curând, soția lui Tavi Clonda a relatat cum a descoperit un motan aflat într-o stare deplorabilă, în propria curte.

Vedeta nu voia să îl păstreze, însă nu a lăsat-o inima, s-a dus să îi cumpere mâncare și a prins drag de el. Bruneta a distribuit fotografii înduioșătoare pe pagina sa. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Gabriela Cristea are un nou membru în familie

Mafioso, căci așa se numește motanul, a simțit că locuința Gabrielei Cristea îi va deveni casă. Vedeta l-a descoperit în curte după ce s-a întors din vacanța petrecută în Sicilia. Animalul era slăbit și speriat, așa că i-a cumpărat mâncare și i-a oferit o mângâirere. Prezentatoarea TV spune că de-a lungul timpului a mai salvat pisici, iar din experiențele trecute a învățat să fie mai precaută.

Vă fac cunoștință cu Mafioso. Și da, numele are legătură cu faptul că a apărut în viața noastră exact când ne-am întors din Sicilia. L-am găsit în curte, vai de capul lui: slab, numai piele și os și atât de speriat încât nu lăsa pe nimeni să se apropie de el. Eu am fost cea mai sceptică. Am mai salvat pisici, le-am hrănit, le-am îngrijit, ne-am atașat de ele, iar când au fost din nou bine au apărut «stăpânii» să le ia. Și recunosc că mi-e greu să înțeleg cum un animal ajunge în asemenea hal dacă vine dintr-un loc în care îi este bine. Așa că am zis că de data asta nu mă implic. Doar că… m-am dus imediat să-i cumpăr mâncare, a scris Gabriela Cristea pe Facebook.

De asemenea, cei care au avut grijă până acum de motan au fost chiar Tavi și fetele lor. Totuși, lucrurile s-au schimbat în momentul în care vedeta i-a dat personal mâncare, iar de atunci s-a pus la pieptul ei.

Până astăzi, Tavi și fetele au fost cei care s-au ocupat cel mai mult de el, pentru că Mafioso nu permitea nimănui să-l atingă. Astăzi i-am dat eu să mănânce și apoi m-am așezat pe terasă să citesc. După câteva minute era la picioarele mele. Apoi pe fotoliu. Apoi se juca în părul meu. Și, pentru prima dată, m-a lăsat să-i ating lăbuța, a mai adăugat ea.

Gabriela Cristea are un nou membru în familie/ sursa foto: social media

Gabriela Cristea are un nou membru în familie/ sursa foto: social media

Motanul nu mai pleacă din casa Gabrielei Cristea

Gabriela Cristea a precizat că animalul poate să plece oricând, numai că de când a intrat în curtea vedetei nu mai vrea să părăsească locuința, semn că se simte iubit și îngrijit. Cu toate acestea, bruneta a explicat că va apela și la ajutorul Poliției Animalelor, pentru a se asigura că nu a dispărut de la stăpân.

Este liber, nu îl ține nimeni închis și poate pleca oricând. Numai că, de când a apărut la noi, n-a mai plecat nicăieri. Iar dacă apare vreodată cineva să-l revendice, înainte să-l dau vreau să aflu foarte clar cum a ajuns atât de slab și atât de îngrozit de oameni.

Dacă va fi cazul, vom cere și ajutorul Poliției Animalelor. Până una-alta… cred că tocmai ne-am mai ales cu un membru al familiei. Don Mafioso, a încheiat ea.

VEZI ȘI: Cum și-a petrecut Gabriela Cristea ziua aniversării căsniciei. Nu a decurs conform planului vedetei

Gabriela Cristea, mesaj emoționant pentru soțul ei: „Cu tine merg până la capătul lumii”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
O navă a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră! 12 marinari, salvați de Garda de Coastă: ”A fost lovită!”
O navă a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră! 12 marinari, salvați de Garda de Coastă: ”A fost lovită!”
Fosta concurentă de la Survivor este însărcinată! Modul inedit prin care a făcut anunțul
Fosta concurentă de la Survivor este însărcinată! Modul inedit prin care a făcut anunțul
Cele 2 zodii care își schimbă destinul în weekendul 29-30 august 2026. Universul e de partea lor!
Cele 2 zodii care își schimbă destinul în weekendul 29-30 august 2026. Universul e de partea lor!
Ce avere avea Tim Curry, de fapt. Cine ar putea putea să o moștenească
Ce avere avea Tim Curry, de fapt. Cine ar putea putea să o moștenească
Cum a reacționat iubita lui Erling Haaland când i-a văzut noul look. Imaginile s-au viralizat
Cum a reacționat iubita lui Erling Haaland când i-a văzut noul look. Imaginile s-au viralizat
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Gandul.ro
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Jaf fulger într-un muzeu din Spania. Un tezaur vechi de 3.000 de ani, furat în doar patru minute
Adevarul
Jaf fulger într-un muzeu din Spania. Un tezaur vechi de 3.000 de ani, furat în doar patru minute
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Digi24
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Incident în timpul unui exercițiu militar la Târgu Mureș. Doi parașutiști au ajuns la spital după aterizare
Mediafax
Incident în timpul unui exercițiu militar la Târgu Mureș. Doi parașutiști au ajuns la spital după aterizare
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”
Click.ro
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor.ro
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Drona românească imună la bruiaj: zboară complet fără GPS
go4it.ro
Drona românească imună la bruiaj: zboară complet fără GPS
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Gandul.ro
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.