Un nou membru în familia Gabrielei Cristea! Și-a făcut apariția în curtea vedetei și nu a mai plecat

Gabriela Cristea și-a impresionat fanii din mediul online cu o postare specială. Prezentatoarea TV a povestit că a apărut un nou membru în familie. Aceasta a explicat că este vorba despre un motan care a ajuns direct în curtea sa și se afla într-o stare deplorabilă. Chiar dacă inițial nu voia să se implice, acum îl îndrăgește.

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. Este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu fanii ei povești de viață. De curând, soția lui Tavi Clonda a relatat cum a descoperit un motan aflat într-o stare deplorabilă, în propria curte.

Vedeta nu voia să îl păstreze, însă nu a lăsat-o inima, s-a dus să îi cumpere mâncare și a prins drag de el. Bruneta a distribuit fotografii înduioșătoare pe pagina sa. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gabriela Cristea are un nou membru în familie

Mafioso, căci așa se numește motanul, a simțit că locuința Gabrielei Cristea îi va deveni casă. Vedeta l-a descoperit în curte după ce s-a întors din vacanța petrecută în Sicilia. Animalul era slăbit și speriat, așa că i-a cumpărat mâncare și i-a oferit o mângâirere. Prezentatoarea TV spune că de-a lungul timpului a mai salvat pisici, iar din experiențele trecute a învățat să fie mai precaută.

Vă fac cunoștință cu Mafioso. Și da, numele are legătură cu faptul că a apărut în viața noastră exact când ne-am întors din Sicilia. L-am găsit în curte, vai de capul lui: slab, numai piele și os și atât de speriat încât nu lăsa pe nimeni să se apropie de el. Eu am fost cea mai sceptică. Am mai salvat pisici, le-am hrănit, le-am îngrijit, ne-am atașat de ele, iar când au fost din nou bine au apărut «stăpânii» să le ia. Și recunosc că mi-e greu să înțeleg cum un animal ajunge în asemenea hal dacă vine dintr-un loc în care îi este bine. Așa că am zis că de data asta nu mă implic. Doar că… m-am dus imediat să-i cumpăr mâncare, a scris Gabriela Cristea pe Facebook.

De asemenea, cei care au avut grijă până acum de motan au fost chiar Tavi și fetele lor. Totuși, lucrurile s-au schimbat în momentul în care vedeta i-a dat personal mâncare, iar de atunci s-a pus la pieptul ei.

Până astăzi, Tavi și fetele au fost cei care s-au ocupat cel mai mult de el, pentru că Mafioso nu permitea nimănui să-l atingă. Astăzi i-am dat eu să mănânce și apoi m-am așezat pe terasă să citesc. După câteva minute era la picioarele mele. Apoi pe fotoliu. Apoi se juca în părul meu. Și, pentru prima dată, m-a lăsat să-i ating lăbuța, a mai adăugat ea.

Motanul nu mai pleacă din casa Gabrielei Cristea

Gabriela Cristea a precizat că animalul poate să plece oricând, numai că de când a intrat în curtea vedetei nu mai vrea să părăsească locuința, semn că se simte iubit și îngrijit. Cu toate acestea, bruneta a explicat că va apela și la ajutorul Poliției Animalelor, pentru a se asigura că nu a dispărut de la stăpân.

Este liber, nu îl ține nimeni închis și poate pleca oricând. Numai că, de când a apărut la noi, n-a mai plecat nicăieri. Iar dacă apare vreodată cineva să-l revendice, înainte să-l dau vreau să aflu foarte clar cum a ajuns atât de slab și atât de îngrozit de oameni. Dacă va fi cazul, vom cere și ajutorul Poliției Animalelor. Până una-alta… cred că tocmai ne-am mai ales cu un membru al familiei. Don Mafioso, a încheiat ea.

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