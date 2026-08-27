Cele 2 zodii care își schimbă destinul în weekendul 29-30 august 2026. Universul e de partea lor!

Weekendul 29-30 august vine cu o energie. Eclipsa de Lună și Luna Plină sunt două evenimente astrale care aduc schimbări importante. Potrivit astrologilor, două zodii vor vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă și încep un capitol nou.

Finalul lunii august marchează una dintre cele mai favorabile perioade ale anului. Astrologii vin cu previziuni astrale noi, iar de această dată aduc în prim-plan întâlniri neașteptate, oportunități importante, astfel că două zodii vor încheia un capitol și încep unul nou. Nativii sunt sfătuiți să nu ignore mesajele și propunerile, pentru că cu ajutorul lor vor ajunge acolo unde își doresc.

Două zodii au parte de schimbări neașteptate

Astrologii vin cu vești bune pentru weekendul 29-30 august. Aceștia susțin că vor apărea transformări și oportunități noi, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Este important ca, în această perioadă, nativii vizați să își asculte intuiția, dar să și accepte propunerile primite, fără ezitare. Este vorba despre Berbec și Pești.

Pentru Berbeci este o perioadă excepțională. Cei născuți sub acest semn vor simți cum energia lor se transformă ca printr-un miracol. Luna intră în semnul lor în seara zilei de sâmbătă, 29 august, iar acest tranzit aduce un plus de curaj, inițiativă și dorință de schimbare. Ulterior, duminică, 30 august, cei cu marcaje în Berbec pot lua niște decizii importante sau pot primi o veste care îi determină să privească altfel lucrurile din viața lor. Astrologii spun că este un moment bun pentru planuri noi, dar și pentru a face primul pas în începerea unei noi etape pe care au tot amânat-o nativii.

Zodia Pești va fi binecuvântată în această perioadă. Fenomenele astrale din weekendul 29-30 august îi fac să simtă totul cu o încărcătură emoțională puternică. Luna se află în semnul lor în prima parte, adică imediat după Eclipsa parțială de Lună, iar asta poate amplifica intuiția. Pot primi o veste care le-ar putea reda bucuria sau pot avea o revelație. Duminică, energia se schimbă complet, iar asta îi face pe nativi să lase în urmă o etapă cu care nu mai rezonau și să meargă pe un nou drum.

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