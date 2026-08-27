Eclipsă parțială de Lună în noaptea de 27 spre 28 august 2026. E vizibilă și în România: la ce oră începe

Noaptea de 27 spre 28 august vine cu un spectacol astronomic spectaculos. O eclipsă parțială de Lună va putea fi observată și din România, însă doar până la apusul satelitului natural al Pământului. Fenomenul nu necesită echipamente speciale, astfel că poate fi urmărit cu ochiul liber, dacă cerul este senin.

În această noapte, Pământul se va afla între Soare și Lună, iar satelitul natural va trece prin umbra și penumbra planetei noastre. Eclipsa este una parțială. Asta înseamnă că doar o parte a discului lunar va intra în umbra Pământului. Fenomenul va fi vizibil din mai multe regiuni ale lumii, inclusiv din Europa și România. În momentul maximului, aproximativ 93% din diametrul aparent al Lunii se va afla în umbră. Din cauza poziției Lunii aproape de orizont, românii nu vor putea vedea însă faza maximă a eclipsei. Luna va apune înainte de atingerea maximului.

La ce oră începe eclipsa în România

Primele faze ale fenomenului încep în jurul orei 04:23, când Luna intră în penumbra Pământului. Această etapă este mai greu de observat, deoarece modificarea luminozității este subtilă. La aproximativ 05:33 începe faza parțială propriu-zisă. Atunci umbra Pământului începe să acopere vizibil o parte din discul lunar. Luna va coborî treptat spre orizont. În funcție de zona din România, aceasta va apune aproximativ între 06:20 și 06:58. Maximul eclipsei va avea loc în jurul orei 07:13, însă la acel moment Luna se va afla deja sub orizont pentru România.

Eclipsa poate fi urmărită fără telescop sau alte instrumente astronomice. Este suficient ca cerul să fie senin și să existe o zonă cu vizibilitate bună către vest-sud-vest.

La început, schimbările vor fi discrete. Pe măsură ce Luna intră în umbra Pământului, o parte din suprafața sa va deveni mai întunecată. În timpul fazei parțiale, zona aflată în umbră poate căpăta nuanțe mai închise, gri sau chiar brun-roșiatice. Efectul este unul dintre cele mai spectaculoase momente ale unei eclipse de Lună.

Pentru cei care vor să urmărească fenomenul din România, cele mai bune momente vor fi cele dinaintea răsăritului Soarelui, când Luna se află încă deasupra orizontului.

De ce are loc o eclipsă de Lună

O eclipsă de Lună se produce atunci când Pământul se poziționează între Soare și Lună. Umbra planetei este proiectată atunci asupra satelitului natural. Fenomenul poate avea loc doar în perioada de Lună plină, când cele trei corpuri cerești ajung într-o configurație favorabilă.

Există trei tipuri principale de eclipse de Lună: totală, parțială și penumbrală. În cazul unei eclipse totale, Luna intră complet în umbra Pământului. La o eclipsă parțială, doar o parte a discului lunar pătrunde în umbră, iar în cazul unei eclipse penumbrale, Luna traversează doar penumbra Pământului.

Eclipsa din noaptea de 27 spre 28 august este una dintre cele mai importante apariții astronomice ale perioadei și va putea fi observată, cel puțin parțial, și de pasionații de astronomie din România.

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