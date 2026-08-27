Leguma de toamnă care ne întinerește cu 5 ani, potrivit Mihaelei Bilic. Are efect „anti-aging” și este foarte săracă în calorii

Odată cu venirea toamnei, dovleacul revine în meniurile românilor, fie că este consumat copt, în supe, garnituri sau deserturi. Dincolo de gustul dulce și aroma specifică sezonului, acest aliment are un profil nutrițional care îl transformă într-o alegere interesantă pentru cei care vor să mănânce mai sănătos, fără să adauge un număr mare de calorii în alimentație.

Dovleacul este alimentul de toamnă despre ale cărui proprietăți nutriționale Mihaela Bilic a vorbit în repetate rânduri. Nutriționista a evidențiat în special cantitatea importantă de provitamina A, dar și aportul de fibre, vitamine și minerale.

De ce este asociat cu protecția împotriva îmbătrânirii

Culoarea portocalie intensă a dovleacului este dată de carotenoizi, printre care se numără betacarotenul. Acești compuși au rol antioxidant, iar organismul poate transforma betacarotenul în vitamina A. Aceasta contribuie la menținerea sănătății pielii și a vederii și are un rol important în funcționarea normală a organismului.

Tocmai datorită acestui profil nutrițional, dovleacul este deseori inclus în categoria alimentelor care pot susține sănătatea pielii. Antioxidanții ajută organismul să gestioneze stresul oxidativ, iar vitamina A provenită din carotenoizi este implicată în procese importante pentru țesuturile organismului.

Totuși, ideea că o anumită legumă poate „întineri” o persoană cu cinci ani trebuie privită ca o formulare de tip nutrițional, nu ca un efect medical demonstrat. Nu există dovezi că simplul consum de dovleac poate reduce literalmente vârsta biologică. Beneficiile sale țin mai degrabă de aportul de nutrienți și de contribuția unei alimentații echilibrate la sănătatea generală.

Puține calorii și multe posibilități de consum

Un alt avantaj al dovleacului este densitatea calorică redusă. Potrivit informațiilor prezentate de Mihaela Bilic, o felie de aproximativ 200 de grame poate avea în jur de 80 de calorii. În același timp, dovleacul oferă fibre, potasiu, fier și provitamina A.

Acest lucru îl face potrivit inclusiv pentru persoanele care încearcă să își controleze aportul caloric. Gustul său dulce poate satisface pofta de desert, fără ca alimentul în sine să aibă densitatea calorică specifică multor produse de patiserie sau dulciuri.

Dovleacul poate fi consumat simplu, copt, eventual cu scorțișoară, dar poate fi transformat și în supă cremă, piure, garnitură sau ingredient pentru diverse preparate. În funcție de rețetă, însă, numărul total de calorii poate crește considerabil dacă sunt adăugate zahăr, unt, smântână sau alte ingrediente bogate în grăsimi.

Pe lângă fibre, dovleacul conține vitamine și minerale precum vitamina C, vitamina E, vitamina K, potasiu, magneziu, fier și vitamine din grupul B. Compoziția exactă diferă în funcție de soi și de modul de preparare.

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