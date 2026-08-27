Căpșuni cu ciocolată? Mihaela Bilic spune „DA”! Motivul surprinzător pentru care combinația nu e deloc întâmplătoare

Nu întotdeauna un aliment trebuie privit separat atunci când vorbim despre efectele sale asupra organismului. Uneori, combinația contează, iar anumite substanțe din alimente pot acționa împreună astfel încât absorbția sau efectele lor să fie potențate.

Reputatul medic nutriționist Mihaela Bilic explică pe înțelesul tuturor principiul sinergiei alimentare și oferă două exemple surprinzătoare: curcuma asociată cu piperul și ananasul, respectiv vitamina C consumată împreună cu alimente bogate în flavonoide. Iar vestea bună pentru cei care iubesc dulciurile este că medicul pune pe lista combinațiilor interesante inclusiv căpșunile cu ciocolată.

Mihaela Bilic: alimentele trebuie asociate

Atunci când vorbim despre alimentație, suntem obișnuiți să analizăm separat fiecare produs: ce vitamine are, câte calorii conține, ce minerale ne oferă sau ce efecte poate avea asupra organismului. Mihaela Bilic atrage însă atenția asupra unui alt principiu: sinergia alimentară.

Pe scurt, anumite componente ale alimentelor pot lucra împreună, iar combinația lor poate avea efecte diferite de consumul separat. Din acest motiv, medicul nutriționist spune că, atunci când urmărim echilibrul nutrițional și sănătatea, asocierea alimentelor poate avea un rol important.

Mihaela Bilic explică:

„Dacă vrem echilibru nutrițional și sănătate, atunci alimentele trebuie asociate. Sinergia intră în acțiune când combinăm alimentele între ele.”

Curcuma, piperul și ananasul au efect antiinflamator

Primul exemplu oferit de medic pornește de la curcuma, condimentul galben intens folosit de secole în bucătăriile asiatice. Principalul compus bioactiv studiat din turmeric este curcumina, cunoscută pentru proprietățile sale antiinflamatoare și antioxidante.

Există însă o problemă importantă: curcumina are o biodisponibilitate redusă, ceea ce înseamnă că organismul absoarbe greu cantități importante atunci când este consumată singură.

Aici intervine ideea de asociere. Mihaela Bilic vorbește despre combinarea curcumei cu piperina, substanța caracteristică piperului negru, și cu bromelaina, un complex de enzime prezent în ananas.

„Iată două asocieri interesante: curcuma cu piperină și bromelaină. Este sinergia antiinflamatoare. Curcuma este un condiment de culoare galbenă, folosit în medicina chineză pentru efectele lui miraculoase. Ca să-i mărim absorbția, se combină cu bromelaină, o enzimă prezentă în ananas, și piperină, un alcaloid din piper.”

De unde vine celebra cifră de 2.000%

Cifra care atrage imediat atenția este cea menționată de Mihaela Bilic în legătură cu piperina și curcumina. Medicul spune:

„Această sinergie crește cu 2000% potențialul antiinflamator al curcuminei.”

Aici merită făcută o precizare. Cifra de aproximativ 2.000% provine din cercetări privind biodisponibilitatea curcuminei în asociere cu piperina: într-un studiu pe oameni, administrarea piperinei împreună cu curcumina a crescut biodisponibilitatea acesteia cu aproximativ 2.000%. Asta nu înseamnă literalmente că efectul antiinflamator al unei porții de turmeric devine de 20 de ori mai puternic, ci că piperina poate crește considerabil disponibilitatea curcuminei pentru organism.

Principiul rămâne însă interesant: uneori, ceea ce mâncăm împreună poate modifica felul în care organismul utilizează anumite substanțe.

Sunt sănătoase căpșunile cu ciocolată?

Al doilea exemplu este mult mai ușor de transformat într-un desert și probabil va fi primit cu mai mult entuziasm decât amestecul de turmeric și piper.

Mihaela Bilic vorbește despre asocierea alimentelor care conțin vitamina C cu cele bogate în flavonoide, compuși vegetali prezenți într-o gamă largă de fructe și alte produse vegetale. Aici intră în scenă căpșunile, fructele de pădure, citricele și chiar ciocolata.

„Spune da unor asocieri delicioase, precum căpșuni cu ciocolată sau fructe în deserturi și prăjituri. Sinergia protectivă înseamnă vitamina C plus flavonoide.”

Ce sunt flavonoidele și unde le găsim

Flavonoidele reprezintă o familie numeroasă de compuși bioactivi de origine vegetală. Îi găsim în fructe, legume, cacao, ceai și numeroase alte alimente, iar diferitele tipuri de flavonoide sunt studiate pentru efectele lor asupra sănătății.

Mihaela Bilic amintește câteva surse extrem de populare: vinul roșu, ciocolata, citricele, căpșunile și fructele de pădure. În combinație cu vitamina C, explică medicul, apare o sinergie interesantă din perspectiva acțiunii antioxidante.

„Flavonoidele sunt compuși vegetali cu efect antioxidant, prezenți în vinul roșu, ciocolată, citrice, căpșuni și fructe de pădure. Ele potențează acțiunea vitaminei C și au rol esențial în prevenirea îmbătrânirii sistemului nervos.”

O combinație pe placul creierului

Stresul oxidativ este unul dintre procesele studiate în legătură cu îmbătrânirea celulară, inclusiv la nivelul sistemului nervos. De aceea, alimentația bogată în fructe, legume și alți compuși vegetali bioactivi este asociată frecvent cu beneficiile unei diete variate și echilibrate.

Mihaela Bilic merge mai departe și explică efectul urmărit prin asocierea vitaminei C cu flavonoidele:

„Efectul lor sinergic îmbunătățește circulația cerebrală și protejează neuronii de oxidare.”

Sinergia alimentară schimbă perspectiva asupra farfuriei

Ideea prezentată de Mihaela Bilic este, în fond, una simplă: nu trebuie să privim fiecare aliment ca pe o insulă. Organismul primește la aceeași masă proteine, grăsimi, carbohidrați, vitamine, minerale și sute de compuși bioactivi, iar aceștia pot interacționa.

Uneori, asocierea poate favoriza absorbția unui nutrient, alteori diferiți compuși pot avea acțiuni complementare. Exemplele oferite de medic sunt ușor de reținut: curcuma împreună cu piperul și ananasul, respectiv alimentele bogate în vitamina C alături de surse de flavonoide.

Iar dintre toate lecțiile de nutriție, probabil aceasta va fi una dintre cele mai ușor de pus în practică: dacă pe masă apar căpșuni și puțină ciocolată, de data aceasta există și o explicație ceva mai sofisticată pentru combinație.

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