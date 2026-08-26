Viața secretă din reședința premierului Japoniei. Muncește până noaptea târziu, doarme extrem de puțin și se atașase de un gândac

Sanae Takaichi, prima femeie ajunsă în fruntea guvernului japonez, a făcut o mărturisire neașteptată despre singurătatea pe care o resimte în reședința oficială. Cunoscută pentru programul de lucru extrem și pentru nopțile în care doarme doar câteva ore, șefa guvernului de la Tokyo a povestit că a ajuns să privească aproape ca pe un companion un gândac de bucătărie care apăruse în reședință. Nu l-a omorât, pentru că s-a gândit că ar putea face parte din „lungul ciclu al reîncarnării”, iar când angajații au scăpat în cele din urmă de insectă, Takaichi a recunoscut că s-a simțit „ușurată, dar și puțin singură sau poate tristă”.

Viața singuratică din vârful puterii

În numai zece luni, Sanae Takaichi, premierul Japoniei cunoscut pentru stilul său de muncă aproape obsesiv, s-a confruntat cu Xi Jinping și Vladimir Putin, s-a apropiat de Donald Trump și Giorgia Meloni și s-a lăudat că poate funcționa dormind numai trei ore pe noapte.

Acum, într-o serie de postări surprinzător de personale pe rețelele sociale, lidera japoneză, în vârstă de 65 de ani, a recunoscut că viața în vârful puterii poate fi foarte singuratică.

Totul a pornit de la întrebările pe care spune că le primește despre reședința oficială a premierului Japoniei.

„Am scris despre reședința oficială, așa că voi răspunde și la câteva dintre întrebările pe care le primesc adesea. «Ai întâlnit deja fantomele despre care se spune că apar în reședința oficială?»”, a povestit Takaichi.

Fantome nu a văzut. În schimb, a întâlnit un gândac de bucătărie.

Gândacul care a surprins-o pe Sanae Takaichi

Premierul a explicat că, până de curând, era genul de persoană care țipa atunci când vedea un gândac.

După ce s-a mutat în reședința oficială din centrul Tokyo, în decembrie, a încercat să păstreze locul impecabil.

„Chiar și după ce m-am mutat în reședința oficială, ștergeam cu grijă podeaua de sub masa din sufragerie, puneam resturile alimentare într-un coș de gunoi solid, cu capac, și spălam și sortam recipientele din plastic, așa că am fost șocată când, într-o zi, un gândac de bucătărie a trecut brusc în fugă pe lângă picioarele mele.”

Numai că premierul nu a putut să-l omoare.

De ce a refuzat să omoare insecta

Explicația oferită de Takaichi are legătură cu una dintre poveștile care au impresionat-o profund în copilărie: seria manga „Firebird”, creată de celebrul Osamu Tezuka.

Povestea explorează, printre altele, ideea reîncarnării și continuitatea vieții.

„Firebird prezintă ideea reîncarnării, că «viața este conectată, schimbându-și formele», iar acest lucru a avut un impact uriaș asupra mea încă de când eram copil.”

Ideea a rămas cu ea și la maturitate.

„Poate din această cauză, chiar și acum, ca adult, nu mă pot hotărî să omor insecte, inclusiv gândacii de bucătărie.”

Așa că premierul uneia dintre cele mai puternice economii ale lumii a decis să aștepte și să spere că musafirul nepoftit va pleca singur.

„Poate și această viață face parte din lungul ciclu al reîncarnării”

Takaichi a povestit că, atunci când vedea gândacul prin reședință, se gândea la posibilitatea ca și existența lui să aibă un loc în ciclul vieții.

„În cazul gândacului care alerga prin reședința oficială, mă gândeam la lucruri precum: «Poate și această viață face parte din acel lung ciclu al reîncarnării», iar pentru o vreme am îndurat situația, sperând că va pleca cumva singur.”

Secretarii săi nu au fost însă la fel de impresionați de dimensiunea filozofică a problemei.

Când le-a mărturisit ce se întâmplă, reacția lor a fost categorică. „Este neigienic. Mă ocup eu”, i-ar fi spus unul dintre secretari.

Personalul a organizat ceea ce Takaichi a numit în glumă „Operațiunea Combat”, iar gândacii au încetat să mai apară.

Numai că dispariția lor i-a provocat premierului o reacție neașteptată.

„M-am simțit ușurată, dar și puțin singură sau poate tristă.”

Premierul Japoniei lucrează până târziu și preferă să fie singură

Povestea gândacului a scos la iveală și un aspect mai serios al vieții Sanaei Takaichi.

Premierul a explicat că preferă să lucreze din reședința oficială în loc să petreacă tot timpul în biroul prim-ministrului. Unul dintre motive este dorința de a reduce numărul angajaților și agenților de securitate care trebuie să fie mobilizați.

„Am încercat să folosesc în mod activ reședința prim-ministrului, ceea ce îmi permite să reduc la minimum numărul personalului și al agenților de securitate, inclusiv al polițiștilor speciali, care trebuie să fie implicați.”

Takaichi preferă, de asemenea, să lucreze fără un anturaj numeros. Dacă este necesară o întâlnire față în față, spune ea, cheamă la reședință doar secretarul responsabil sau angajații direct implicați.

Doarme uneori între zero și trei ore pe noapte

Programul premierului japonez este unul extrem. Takaichi este cunoscută pentru faptul că lucrează seara târziu și în weekend și că doarme adesea numai câteva ore. În iulie, ea a anunțat bucuroasă pe X că reușise, în sfârșit, să doarmă cinci ore pentru prima dată după mult timp.

De la preluarea funcției, spunea premierul, ajunsese să doarmă în mod obișnuit între zero și trei ore pe noapte. Soțul său, fost politician, care a suferit un accident vascular cerebral în februarie 2025, este cel care se ocupă de gătit.

Postările au apărut după criticile că evită Parlamentul

Confesiunile Sanaei Takaichi nu au venit însă într-un moment întâmplător. Premierul a fost criticat în presa japoneză după apariția unor informații potrivit cărora ar evita ședințele Parlamentului și și-ar petrece foarte mult timp la reședință.

Potrivit ziarului Nikkei, de când a devenit premier, Takaichi și-a petrecut mai mult de jumătate dintre weekenduri și sărbătorile legale la reședință.

Bloomberg a relatat, de asemenea, că ar fi organizat cele mai puține ședințe de cabinet dintre premierii japonezi aflați la putere după 2012.

Postările sale ample de pe rețelele sociale au fost, astfel, și o explicație a modului în care preferă să lucreze.

Popularitatea premierului a început să scadă

Mărturisirile apar într-un moment în care sprijinul public pentru Takaichi este în scădere.

Guvernul său a promovat măsuri pentru menținerea succesiunii imperiale exclusiv pe linie masculină, în timp ce unele politici destinate combaterii creșterii prețurilor au fost amânate.

Un sondaj de opinie realizat luna trecută indica o susținere de 41%, cu zece puncte procentuale mai puțin într-o singură lună și, pentru prima dată după victoria categorică obținută în alegerile generale din februarie, sub pragul de 50%.

În mijlocul presiunilor politice, al nopților cu foarte puțin somn și al orelor lungi petrecute în reședința oficială, Takaichi a oferit însă o imagine neobișnuit de personală a singurătății funcției de premier. Pentru o vreme, una dintre puținele forme de viață care îi mai apăreau prin preajmă seara era un banal gândac de bucătărie. Iar când acesta a dispărut, chiar și șefa guvernului Japoniei a recunoscut că reședința a devenit parcă puțin mai goală.

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