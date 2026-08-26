Mulajele mânuțelor și piciorușelor au rămas singura amintire. Ce a făcut această mamă pentru ca fiul ei să nu fie uitat

La numai patru luni după ce a devenit din nou mamă, Rhiannon a pornit într-o călătorie care ar fi fost dificilă chiar și pentru cineva aflat în cea mai bună formă fizică: 320 de kilometri pe bicicletă, de la Cambridge până la Bruges, în Belgia. În spatele provocării se află însă o poveste dureroasă.

Primul ei fiu, Hudson, s-a născut fără viață în martie 2025, după ce fusese diagnosticat cu o afecțiune cardiacă congenitală rară. Rhiannon a ales să transforme pierderea într-un gest pentru alte familii, participând la cursa caritabilă menită să strângă bani pentru părinții care trec prin pierderea unui copil și pentru bebelușii îngrijiți într-o secție de neonatologie. Iar provocarea a devenit și mai dificilă după ce cel de-al doilea fiu al ei, Lochlan, a venit pe lume cu aproximativ două luni înainte de termen.

320 de km pe bicicletă în memoria fiului său

O femeie a încheiat o cursă de 320 de kilometri pe bicicletă în memoria copilului său născut fără viață, la doar patru luni după ce a dat naștere unui alt băiețel. Rhiannon, din Long Melford, Suffolk, s-a numărat printre cei 28 de cicliști care au parcurs în trei zile traseul dintre Cambridge și Bruges, în Belgia. Scopul cursei a fost sprijinirea familiilor care trec prin pierderea unui copil sau ai căror bebeluși primesc îngrijiri în secția de neonatologie a West Suffolk Hospital.

Fiul lui Rhiannon, Hudson, s-a născut fără viață în martie 2025, după ce fusese diagnosticat cu sindrom de cord stâng hipoplazic, o afecțiune cardiacă congenitală rară.

„Hudson ne-a schimbat viețile făcându-ne mamă și tată și îi va ajuta și pe alți oameni… vrem ca și alți oameni să-l cunoască”, a spus Rhiannon.

A rămas din nou însărcinată după ce provocarea fusese stabilită

Planul pentru cursa caritabilă fusese făcut înainte ca Rhiannon să afle că este însărcinată cu cel de-al doilea fiu al său, Lochlan. Sarcina avea însă să schimbe complet pregătirea pentru cei 320 de kilometri. Lochlan s-a născut cu aproximativ două luni înainte de termen, iar mama sa s-a trezit în situația de a trebui să se recupereze după naștere și, în același timp, să aibă grijă de un bebeluș prematur.

În perioada dinaintea cursei, Rhiannon a povestit că nu a reușit să respecte în mod corespunzător programul de antrenament. Și-a petrecut timpul recuperându-se și îngrijind un „bebeluș foarte, foarte mic”, însă a reușit să strecoare câteva antrenamente pe o bicicletă de interior.

Știa, totuși, că nu va fi singură dacă organismul îi va spune că trebuie să se oprească.

„Știam că, dacă nu voi putea continua și va trebui să mă opresc, există o echipă de sprijin, iar partenerul meu și bebelușul erau acolo, într-o mașină… toată lumea era impresionată că am reușit să fac chiar și o singură etapă, ca să nu mai vorbim de mai mult”, a spus ea.

Prima zi: 30 de grade și o pană după 15 minute

Cursa a început la Cambridge, pe 9 iulie, într-o zi în care temperatura ajunsese la 30 de grade Celsius. Pentru Rhiannon, avea să fie cea mai dificilă zi dintre cele trei. După numai 15 minute de pedalat, a făcut pană. În plus, a fost nevoită să ocolească aproximativ 12 mile, adică aproape 19 kilometri, din traseu din cauza unor „dealuri destul de urâte”. În ciuda dificultăților, Rhiannon a continuat alături de ceilalți participanți la cursa caritabilă, care avea să îi ducă din Marea Britanie până în Belgia.

Fondurile strânse pentru organizația My WiSH Charity vor fi direcționate către secția de neonatologie și serviciul pentru familiile îndoliate ale spitalului din Bury St Edmunds.

O parte din bani va fi folosită pentru a le oferi părinților care și-au pierdut copilul cutii cu amintiri. Acestea pot conține urmele mâinilor și picioarelor bebelușului, mulaje și alte obiecte menite să le ofere familiilor o amintire a copilului lor.

Alte fonduri vor merge către camera destinată familiilor îndoliate din spital, către obiecte și facilități care să ajute familiile să rămână împreună în asemenea momente și către un aparat de fototerapie care să permită tratarea acasă a bebelușilor care suferă de icter.

Păstrează mulajele mâinilor și picioarelor lui Hudson

Pentru familia lui Rhiannon, asemenea amintiri au o semnificație profund personală. După pierderea lui Hudson au fost realizate mulaje ale mâinilor și picioarelor sale, iar o parte din cenușa copilului a fost introdusă într-un inel păstrat de familie.

Rhiannon spune că personalul secției de neonatologie și al serviciului pentru familiile îndoliate a fost alături de ea „la fiecare pas”. Sprijinul a început încă din momentul în care părinții au aflat că Hudson suferea de afecțiunea cardiacă și a continuat după nașterea copilului și după pierderea sa.

„Au fost alături de noi încă de la început, când am aflat că Hudson avea problema la inimă, au fost acolo când s-a născut, ne sunau în fiecare săptămână și au fost alături de noi când am aflat că eram însărcinată cu Lochlan”, a povestit Rhiannon.

Cei 320 de kilometri parcurși până la Bruges au devenit astfel mult mai mult decât o provocare sportivă. Pentru Rhiannon, cursa a fost o modalitate de a întoarce o parte din sprijinul primit într-o perioadă extrem de grea și, în același timp, de a păstra vie memoria fiului său.

„Cursa a fost modul nostru de a da ceva înapoi, de a onora viața lui Hudson și de a ajuta astfel încât și alte familii să primească aceeași îngrijire excepțională de care am beneficiat noi”, a spus ea.

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