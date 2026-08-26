Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”

Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
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În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cazimir Ionescu a vorbit despre ultimele clipe din viața fiicei sale, Victoria Maria. Tânăra de 22 de ani și-a pus capăt zilelor în după-amiaza zilei de miercuri, trupul ei neînsuflețit fiind găsit la ferma unor prieteni, locul unde se afla de câteva zile.

Moartea prematură și fulgerătoare a Victoriei Maria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, lasă în urmă multe întrebări fără răspun și o familie îngenuncheată de suferință. Tânăra se afla de câteva zile la ferma unor prieteni din județul Argeș, unde tatăl ei susține că mersese pentru a se reculege în natură și printre animale.

Cazimir Ionescu: „Era în depresie și urma un tratament”

În urmă cu doar câteva ore, un apel la 112 anunța moartea Victoriei. Tânăra a fost găsită fără viață în una dintre camerele de la fermă. Anchetatorii au găsit și un bilet de adio pe care aceasta l-a lăsat în urmă, un mesaj în care își cere iertare părinților pentru gestul extrem.

Fostul depustat ne-a mărturisit că fiica sa trecea printr-o perioadă delicată din punct de vedere psihic și emoțional. Suferea de depresie și urma un tratament medicamentos. Cazimir Ionescu susține că nimic nu prevestea nenorocirea, mai ales că tânăra părea că își găsise calea spre sine și și spre succes. Își dorea să devină o actriță celebră și tocmai câștigase castingul pentru interpretarea personajului Natașa Rostova din piesa de teatru „Război și pace”.

„Fiica mea era la Vâlsănești, la ferma unor prieteni. Într-un moment de respiro, am crezut că îi va face bine să meargă acolo, în natură și printre animale. Era în depresie și urma un tratament, dar în ultima vreme se simțea mai bine. Obținuse și un casting, iar totul părea să meargă spre bine. Vă rog să respectați decizia familiei și să ne lăsați câteva zile.”, ne-a declarat Cazimir Ionescu.

Stire in curs de actualizare….

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