Andrei Rotaru, acuzații șocante din partea fostei soții! Cristina Petre: „A încercat să fie violent”

Andrei Rotaru și Cristina Petre au ales să meargă pe drumuri separate. Fosta concurentă de la Insula Iubirii face noi declarații uluitoare. Aceasta a mărturisit că fostul partener ar fi încercat să fie violent cu ea.

Andrei Rotaru și Cristina Petre au devenit cunoscuți publicului în urma participării la Insula Iubirii. Aceștia s-au despărțit inițial, pentru că el a căzut în ispită.

Ulterior, au decis să își mai dea o șansă, iar după doi ani și-au spus din nou adio. Acum, fosta concurentă a show-ului face acuzații șocante. Aceasta susține că Andrei ar fi încercat să fie violent cu ea, însă nu ar fi apucat să facă un gest necugetat.

Andrei Rotaru, acuzații șocante din partea fostei soții

Cei doi foști concurenți au ales să meargă pe drumuri separate imediat după vacanța petrecută în Bali. Atunci când au ajuns acasă, a avut loc un moment tensionat, care a produs ruptura dintre ei.

Invitată în cadrul podcastului Face to Face, Cristina Petre a vorbit deschis despre ce a trăit cu el. Unul dintre subiectele pe care le-a abordat a fost violența din timpul relației. Șatena a explicat că ar fi încercat să fie agresiv cu ea, însă nu ar fi apucat să facă un gest necugetat.

Nu a fost violent fizic, pentru că nu a apucat, dar a încercat să fie. Asta se întâmpla în aeroportul din Viena, la întoarcerea noastră din Bali. Eu stăteam de vorbă cu o domnișoară în aeroport (n.r. asta ar fi provocat ieșirea nervoasă a lui Andrei Rotaru). Eu am plecat de lângă el, ulterior ne-am întâlnit. Se calmase, pentru că el trece de la o stare la alta. Am luat legătura cu familia lui și urma să ne vedem în București, a declarat Cristina Petre la Face to Face Podcast.

Ce spune Cristina Petre despre partaj după divorțul de Andrei Rotaru

În cadrul aceluiași podcast, Cristina Petre a bifat și subiectul legat de partaj. Aceasta a dezvăluit că ea a rămas în casa pe care au construit-o împreună în curtea mamei ei, iar Andrei a rămas cu mașina pe care chiar ea a cumpărat-o.

Eu am rămas în casa mea. Lui i-am cumpărat o mașină și i-am dat-o, i-am plătit și o datorie pe care o avea de pe timpul când stătea în chirie, după divorț. Deci m-am achitat, a mai precizat ea.

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