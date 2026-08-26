Andrei Rotaru, acuzații șocante din partea fostei soții! Cristina Petre: „A încercat să fie violent”

Andrei Rotaru, acuzații șocante din partea fostei soții! Cristina Petre: „A încercat să fie violent”
Cristina Petre îl acuză pe Andrei de violență/ sursa foto: captură video Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Andrei Rotaru și Cristina Petre au ales să meargă pe drumuri separate. Fosta concurentă de la Insula Iubirii face noi declarații uluitoare. Aceasta a mărturisit că fostul partener ar fi încercat să fie violent cu ea.

Andrei Rotaru și Cristina Petre au devenit cunoscuți publicului în urma participării la Insula Iubirii. Aceștia s-au despărțit inițial, pentru că el a căzut în ispită.

Ulterior, au decis să își mai dea o șansă, iar după doi ani și-au spus din nou adio. Acum, fosta concurentă a show-ului face acuzații șocante. Aceasta susține că Andrei ar fi încercat să fie violent cu ea, însă nu ar fi apucat să facă un gest necugetat.

Andrei Rotaru, acuzații șocante din partea fostei soții

Cei doi foști concurenți au ales să meargă pe drumuri separate imediat după vacanța petrecută în Bali. Atunci când au ajuns acasă, a avut loc un moment tensionat, care a produs ruptura dintre ei.

Invitată în cadrul podcastului Face to Face, Cristina Petre a vorbit deschis despre ce a trăit cu el. Unul dintre subiectele pe care le-a abordat a fost violența din timpul relației. Șatena a explicat că ar fi încercat să fie agresiv cu ea, însă nu ar fi apucat să facă un gest necugetat.

Nu a fost violent fizic, pentru că nu a apucat, dar a încercat să fie. Asta se întâmpla în aeroportul din Viena, la întoarcerea noastră din Bali. Eu stăteam de vorbă cu o domnișoară în aeroport (n.r. asta ar fi provocat ieșirea nervoasă a lui Andrei Rotaru). Eu am plecat de lângă el, ulterior ne-am întâlnit. Se calmase, pentru că el trece de la o stare la alta. Am luat legătura cu familia lui și urma să ne vedem în București, a declarat Cristina Petre la Face to Face Podcast.

Ce spune Cristina Petre despre partaj după divorțul de Andrei Rotaru

În cadrul aceluiași podcast, Cristina Petre a bifat și subiectul legat de partaj. Aceasta a dezvăluit că ea a rămas în casa pe care au construit-o împreună în curtea mamei ei, iar Andrei a rămas cu mașina pe care chiar ea a cumpărat-o.

Eu am rămas în casa mea. Lui i-am cumpărat o mașină și i-am dat-o, i-am plătit și o datorie pe care o avea de pe timpul când stătea în chirie, după divorț. Deci m-am achitat, a mai precizat ea.

VEZI ȘI: Andrei Rotaru, noi dezvăluiri după despărțirea de Cristina: ”Îmi va fi foarte greu să-mi găsesc pe cineva”

Ce îi transmite Cristina Petre Diandrei, după ce Andrei Rotaru a înșelat-o cu ispita de la Insula Iubirii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Explozie urmată de un incendiu puternic la Plauru, în Tulcea! Localnicii susțin ca ar fi vorba despre o dronă
Explozie urmată de un incendiu puternic la Plauru, în Tulcea! Localnicii susțin ca ar fi vorba despre o dronă
Carmen Grebenișan s-a confruntat cu depresia postpartum. Cum și-a revenit vedeta
Carmen Grebenișan s-a confruntat cu depresia postpartum. Cum și-a revenit vedeta
Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani
Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani
Video exclusiv | Momentul accidentului lui Andrei Bordeianu! Avem imaginile care surprind tot ce s-a întâmplat
Video exclusiv | Momentul accidentului lui Andrei Bordeianu! Avem imaginile care surprind tot ce s-a întâmplat
Avertizare ANM de ultimă oră! Vin furtuni puternice, cu vijelii și descărcări electrice
Avertizare ANM de ultimă oră! Vin furtuni puternice, cu vijelii și descărcări electrice
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Mediafax
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Este Iran mai rău pentru SUA decât Afganistan? Analista de politică externă Ioana Constantin-Bercean explică unde greșesc SUA
Gandul.ro
Este Iran mai rău pentru SUA decât Afganistan? Analista de politică externă Ioana Constantin-Bercean explică unde greșesc SUA
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Soarta tragică a câinilor soților Ceaușescu, după moartea cuplului: În timpul fostului regim erau hrăniți cu biscuiți englezești, aduși prin poșta diplomatică
Adevarul
Soarta tragică a câinilor soților Ceaușescu, după moartea cuplului: În timpul fostului regim erau hrăniți cu biscuiți englezești, aduși prin poșta diplomatică
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
Digi24
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Mediafax
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Cu cine a venit Papadopol la majoratul fiicei sale? Întâlnire de șoc cu Ioana Ginghină şi actualul soț!
Click.ro
Cu cine a venit Papadopol la majoratul fiicei sale? Întâlnire de șoc cu Ioana Ginghină şi actualul soț!
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor.ro
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
go4it.ro
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Este Iran mai rău pentru SUA decât Afganistan? Analista de politică externă Ioana Constantin-Bercean explică unde greșesc SUA
Gandul.ro
Este Iran mai rău pentru SUA decât Afganistan? Analista de politică externă Ioana Constantin-Bercean explică unde greșesc SUA
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.