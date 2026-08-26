Carmen Grebenișan s-a confruntat cu depresia postpartum. Cum și-a revenit vedeta

Carmen Grebenișan traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Aceasta a devenit mama unui băiețel pe nume Kadri și deși se simte mai împlinită ca niciodată, a recunoscut recent, că s-a confruntat cu depresia postpartum.

Carmen Grebenișan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de conținut din România. Ea a devenit mamă pentru prima oară în urmă cu aproape un an, iar de curând a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit că s-a confruntat cu depresia postpartum. Influencerița a recunoscut că deși a avut oamenii dragi alături, avea momente în care plângea necontrolat, iar asta a făcut-o să își dea seama că nu este tocmai bine. A ajuns la medicul specialist care i-a oferit o serie de recomandări pentru a trece peste clipele dificile.

Carmen Grebenișan s-a confruntat cu depresia postpartum

Creatoarea de conținut a explicat pe rețelele de socializare că inițial nu credea că are această problemă. Ulterior, vorbind cu mai multe persoane și observând că starea sa se agravează, a conștientizat că se confruntă cu depresia postpartum. Ea a povestit în detaliu ce stări au încercat-o în acea perioadă.

Am avut niște stări destul de jos, dar mereu am crezut că depresia înseamnă ceva foarte, foarte grav. Eu mi-am zis mie că sigur nu sunt depresivă, fiindcă am o viață bună. Cu toate astea, ajunsesem să plâng în fiecare zi la duș, să mă simt tot mai rău, să mă uit în jurul meu și să simt că nu am un mediu de calitate, că nu am o viață de calitate, că nu mă înțeleg bine cu iubitul, cu prietenii…Am simțit că nu mă mai bucur de nimic. În primele patru luni după naștere, mi s-a degradat tot mai mult starea. Aveam două părți în mine: una obiectivă, care îmi spunea >. Cu toate astea, starea mea se degrada tot mai rău și plângeam la duș. E atât de intens, încât nu ai cum să controlezi chestia asta, a declarat Carmen Grebenișan pe TikTok.

Carmen a precizat că s-a mai liniștit atunci când i-a spus partenerului ei, Cristi. Ulterior, a început să facă lucruri care îi aduceau bucurie în trecut, dar a explicat că s-a simțit mult mai bine după șase luni de la naștere, când i-a venit prima menstruație.

I-am comunicat lui Cristi treaba asta și am început să fac lucruri care m-au ajutat să mă simt mai bine. Am cerut ajutor, am chemat prietenii la mine. Cel mai bine am început să mă simt când mi-a venit menstruația, la șase luni postpartum. Când a venit și bona, am simțit că mi-a scăzut cortizolul enorm. Am simțit că sunt într-un resort. Asta a durat ceva timp, a mai adăugat ea.

Cum și-a revenit vedeta

Influencerița a dezvăluit că a cerut și ajutorul medicului specialist. A făcut mai multe analize, iar în urma lor i s-au făcut câteva recomandări.

M-am dus la doamna doctor ginecolog, care m-a supervizat pe perioada sarcinii. Mi-a zis: >. Mi-am recomandat să mă apuc de sport, ceea ce am și făcut, și am văzut cum mi s-a schimbat starea, a încheiat ea.

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