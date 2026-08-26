Românii care ascund venituri, în vizorul ANAF! Fiscul îi poate chema la audieri

Românii au obligația să își declare veniturile, cei care nu o fac vor fi luați în vizor de ANAF. Luni, 24 august, oficialii fiscului au lansat proiectul unei noi proceduri pentru persoanele care își ascund câștigurile, în special cele care provin din activități independente.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat luni, 24 august, în cadrul unei dezbateri publice, noi reguli de stabilire din oficiu a contribuțiilor sociale, notificare și audiere. Noile proceduri vizează persoanele fizice care au venituri din activități independente, precum activități și pensii în străinătate. Cei care nu își declară veniturile riscă amenzi sau chiar să fie chemați la audieri.

Românii care ascund venituri, în vizorul ANAF

Dacă oamenii nu depun declarația fiscală, Administrația Națională de Administrare Fiscală are dreptul să stabilească din oficiu datoriile fiscale ale acestora, prin decizie de impunere. Luni, 24 august, ANAF a venit cu un proiect pentru aprobarea unor documente ce vizează categoriile de români care nu și-au îndeplinit obligațiile. Este vorba despre:

– procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice;

– modelul și conținutul următoarelor formulare:

„Notificare privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice”;

„Invitație la cel de-al doilea termen al audierii, în vederea exercitării dreptului de exprimare a unui punct de vedere”;

„Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată”;

„Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”;

„Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”.

Categoriile vizate de ANAF

Printre veniturile vizate de ANAF sunt cele care provin activităţi independente din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit prevederilor titlului II sau titlului III din Codul fiscal, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal, cedarea folosinţei bunurilor (chirii), activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, investiții, alte surse, venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate.

Cei care nu respectă regulile impuse de ANAF riscă o amendă de la 50 la 500 de lei. În cazul în care nu este achitată în termen de șapte zile de la notificare, românii pot fi chemați la audieri.

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