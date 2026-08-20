Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate

Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate
Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF /Foto: elicitatii.anaf.ro
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ANAF vine cu o ofertă bună pe piața imobiliară. Instituția scoate la licitație un apartament cu o suprafaţă utilă de 54,80 metri pătraţi, în Oradea. Preţul de pornire este de 18.850 de lei, după ce valoarea a fost redusă cu 50% în urma licitaţiilor anterioare. Totuși, există câteva specificații de care trebuie să țină cont cei interesați.

Apartamentul scos la licitație de ANAF este situat pe strada Nufărului nr. 27D, bloc PB147, apartamentul 19, şi este identificat în documentele oficiale prin Cartea Funciară 152888-C1-U15. Proprietatea include şi o cotă de 16/312 din teren, înscrisă în Cartea Funciară 152888 Oradea, după cum se arată în anunţul ANAF.

Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF

Preţul de evaluare al apartamentului este de 37.700 de lei. Însă, pentru licitația actuală, prețul a fost scăzut la jumătate, după cum prevăd regulile. Prețul actual de pornire este de 18.850 lei.

Însă, cei care sunt interesați trebuie să țină cont de anumite particularități. Participanţii pot plasa oferte sub preţul de pornire de 18.850 de lei, însă nu mai mici de 9.425 de lei, sumă care reprezintă 25% din preţul de evaluare.

În urma ofertelor, apartamentul va fi adjudecat la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta este mai mic decât preţul de pornire, dar numai în cazul în care există oferte valabile din partea a cel puţin doi participanţi. În cazul în care există un singur participant cu o ofertă valabilă, atunci adjudecarea se poate face doar dacă oferta este mai mare decât preţul de pornire al licitaţiei.

Conform detaliilor oferite de ANAF, perioada de publicitate pentru această licitaţie începe pe 19 august 2026, la ora 07:00, şi se încheie pe 18 septembrie 2026, la ora 07:00. Taxa de participare este de 1.885 de lei, iar imobilul este scutit de TVA.

De menționat mai este și faptul că în documentele privind proprietatea sunt menţionaţi coproprietari, iar la capitolul sarcini apare o ipotecă de rangul I în favoarea AJFP Bihor.

 

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