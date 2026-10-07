Zodia care poate avea mari probleme de sănătate în octombrie 2026. Cristina Demetrescu avertizează: „Dereglări hormonale și risc de infecții”

Cosmosul nu-ți dă răgaz să te relaxezi în luna octombrie!Luna aceasta este plină de intensitate, datorită unei serii de energii fixe de pe cer, care formează cuadraturi și opoziții. Horoscopul din octombrie 2026 se concentrează pe relațiile influente și pe impactul pe care îl ai asupra celorlalți. Dacă îți urmezi intuiția și îți folosești talentele ascunse ale semnului tău zodiacal, vei putea face pași revoluționari în această lună.



În luna octombrie, potrivit expertei în astre Cristina Demetrescu, nativii din zodia Gemeni trebuie să acorde o atenție sporită posibilelor dereglări hormonale și riscului de infecții genitale. De asemenea, starea de sănătate a membrilor mai în vârstă ai familiei s-ar putea deteriora.

Gemenii ar putea avea probleme cu sănătatea

Cu cât îți asumi mai puține angajamente în octombrie, cu atât mai bine. De exemplu, când Mercur a intrat în conflict cu Marte pe 2 octombrie, un e-mail, tonul unui coleg sau o sarcină aruncată pe biroul tău ar fi putut părea mai importante decât ar fi trebuit. Desigur, mesele sărite sau lipsa somnului ar fi putut contribui, de asemenea, la tensiune, dar o perspectivă nouă este mai ușor de spus decât de pus în practică atunci când te simți epuizat. Reține că aceeași cuadratură revine pe 30 octombrie, când stăpânul tău celest, Mercur, este retrograd, așa că ai fost avertizat.

Este un moment potrivit pentru tine să vorbești despre viața amoroasă. Voi fi mai în armonie cu persoana iubită și veți petrece momente frumoase împreună. La începutul lunii ar putea apărea câteva probleme.

S-ar putea să întâmpinați obstacole la locul de muncă, iar activitatea desfășurată ar putea rămâne în impas. Este posibil ca cineva să-și îndrepte atenția asupra voastră, ceea ce v-ar putea împiedica în desfășurarea activității. Evitați orice muncă ce implică riscul de defăimare. Prin urmare, acționați cu prudență la începutul lunii. În ceea ce privește persoanele căsătorite, relațiile cu partenerul de viață vor fi bune, ceea ce vă va aduce fericire.

Luna octombrie 2026 aduce o combinație de oportunități

Persoanele angajate trebuie să se comporte bine cu colegii lor, pentru a putea obține beneficii bune. Cu toate acestea, poziția ta la locul de muncă va fi bună. Cei care desfășoară activități comerciale vor beneficia de sprijinul partenerilor de afaceri, iar prin cooperarea cu aceștia se vor înregistra progrese în afaceri. Luna va fi mai favorabilă pentru studenți.

Veți putea obține rezultate bune la studii, în special în domeniul educației creative și tehnice. Din punct de vedere al sănătății, va trebui să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră acum. A doua și a treia săptămână a acestei luni vor fi propice pentru călătorii.

Luna octombrie 2026 aduce o combinație de oportunități, provocări și evoluții importante pentru toate cele 12 semne zodiacale. Berbecul ar putea înregistra progrese în ceea ce privește veniturile și cariera, în timp ce Taurul ar putea trece prin schimbări la locul de muncă și beneficii datorate călătoriilor.

Gemenii și Balanța ar putea avea parte de evoluții încurajatoare în ceea ce privește relațiile, studiile și finanțele. Racul și Leul ar trebui să acorde o atenție sporită cheltuielilor, sănătății și problemelor familiale. Scorpionul, Săgetătorul și Capricornul se pot concentra pe carieră, afaceri și progresul financiar, în timp ce Vărsătorul și Peștii ar putea înregistra îmbunătățiri treptate după un început cu suișuri și coborâșuri.

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