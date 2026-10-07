Zodia care poate avea mari probleme de sănătate în octombrie 2026. Cristina Demetrescu avertizează: „Dereglări hormonale și risc de infecții”

Zodia care poate avea mari probleme de sănătate în octombrie 2026. Cristina Demetrescu avertizează: "Dereglări hormonale și risc de infecții"
Cristina Demetrescu/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Cosmosul nu-ți dă răgaz să te relaxezi în luna octombrie!Luna aceasta este plină de intensitate, datorită unei serii de energii fixe de pe cer, care formează cuadraturi și opoziții. Horoscopul din octombrie 2026 se concentrează pe relațiile influente și pe impactul pe care îl ai asupra celorlalți. Dacă îți urmezi intuiția și îți folosești talentele ascunse ale semnului tău zodiacal, vei putea face pași revoluționari în această lună.

În luna octombrie, potrivit expertei în astre Cristina Demetrescu, nativii din zodia Gemeni trebuie să acorde o atenție sporită posibilelor dereglări hormonale și riscului de infecții genitale. De asemenea,  starea de sănătate a membrilor mai în vârstă ai familiei s-ar putea deteriora.

Cristina Demetrescu/ sursă foto: social media

Gemenii ar putea avea probleme cu sănătatea

Cu cât îți asumi mai puține angajamente în octombrie, cu atât mai bine. De exemplu, când Mercur a intrat în conflict cu Marte pe 2 octombrie, un e-mail, tonul unui coleg sau o sarcină aruncată pe biroul tău ar fi putut părea mai importante decât ar fi trebuit. Desigur, mesele sărite sau lipsa somnului ar fi putut contribui, de asemenea, la tensiune, dar o perspectivă nouă este mai ușor de spus decât de pus în practică atunci când te simți epuizat. Reține că aceeași cuadratură revine pe 30 octombrie, când stăpânul tău celest, Mercur, este retrograd, așa că ai fost avertizat.

Este un moment potrivit pentru tine să vorbești despre viața amoroasă. Voi fi mai în armonie cu persoana iubită și veți petrece momente frumoase împreună. La începutul lunii ar putea apărea câteva probleme.

S-ar putea să întâmpinați obstacole la locul de muncă, iar activitatea desfășurată ar putea rămâne în impas. Este posibil ca cineva să-și îndrepte atenția asupra voastră, ceea ce v-ar putea împiedica în desfășurarea activității. Evitați orice muncă ce implică riscul de defăimare. Prin urmare, acționați cu prudență la începutul lunii. În ceea ce privește persoanele căsătorite, relațiile cu partenerul de viață vor fi bune, ceea ce vă va aduce fericire.

Luna octombrie 2026 aduce o combinație de oportunități

Persoanele angajate trebuie să se comporte bine cu colegii lor, pentru a putea obține beneficii bune. Cu toate acestea, poziția ta la locul de muncă va fi bună. Cei care desfășoară activități comerciale vor beneficia de sprijinul partenerilor de afaceri, iar prin cooperarea cu aceștia se vor înregistra progrese în afaceri. Luna va fi mai favorabilă pentru studenți.

Veți putea obține rezultate bune la studii, în special în domeniul educației creative și tehnice. Din punct de vedere al sănătății, va trebui să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră acum. A doua și a treia săptămână a acestei luni vor fi propice pentru călătorii.

Luna octombrie 2026 aduce o combinație de oportunități, provocări și evoluții importante pentru toate cele 12 semne zodiacale. Berbecul ar putea înregistra progrese în ceea ce privește veniturile și cariera, în timp ce Taurul ar putea trece prin schimbări la locul de muncă și beneficii datorate călătoriilor.

Gemenii și Balanța ar putea avea parte de evoluții încurajatoare în ceea ce privește relațiile, studiile și finanțele. Racul și Leul ar trebui să acorde o atenție sporită cheltuielilor, sănătății și problemelor familiale. Scorpionul, Săgetătorul și Capricornul se pot concentra pe carieră, afaceri și progresul financiar, în timp ce Vărsătorul și Peștii ar putea înregistra îmbunătățiri treptate după un început cu suișuri și coborâșuri.

Zodia vedetă a lunii octombrie 2026. Acești nativi dau lovitura pe toate planurile în următoarele 4 săptămâni: Bani mulți, promovare la locul de muncă și succes în dragoste

Neti Sandu, previziune îngrijorătoare pentru 2027: ”E un an galopant, o să fie mai greu”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Aflat în vacanță în Spania, Lucian Popa a rămas înmărmurit: Cât costă un kilogram de cartofi în supermarket. E de 11 ori mai scump ca în România!
Aflat în vacanță în Spania, Lucian Popa a rămas înmărmurit: Cât costă un kilogram de cartofi în supermarket. E de 11 ori mai scump ca în România!
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat în judecată statul român. Care este motivul
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat în judecată statul român. Care este motivul
S-a aflat identitatea româncei ucisă de studentul obsedat de serialul „Dexter”. Maria avea 24 de ani
S-a aflat identitatea româncei ucisă de studentul obsedat de serialul „Dexter”. Maria avea 24 de ani
Natalie are 100 de ani și a dezvăluit obiceiurile pentru longevitate. Ce mănâncă în fiecare zi
Natalie are 100 de ani și a dezvăluit obiceiurile pentru longevitate. Ce mănâncă în fiecare zi
Zbor neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile monitorizează situația
Zbor neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile monitorizează situația
Fostă regină a frumuseții, moartă la doar 22 de ani. Tragedia s-a petrecut sub ochii familiei
Mediafax
Fostă regină a frumuseții, moartă la doar 22 de ani. Tragedia s-a petrecut sub ochii familiei
Crin Antonescu critică nominalizarea lui Luca Niculescu: „Bizară, nefericită / Este irelevant politic, nu are contur / Nu-mi dă sentimentul unei nominalizări bine gândite”
Gandul.ro
Crin Antonescu critică nominalizarea lui Luca Niculescu: „Bizară, nefericită / Este irelevant politic, nu are contur / Nu-mi dă sentimentul unei nominalizări bine gândite”
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
„Mașinile de sex” ale istoriei. Bărbații care au avut sute de copii și au lăsat urme în ADN-ul lumii
Adevarul
„Mașinile de sex” ale istoriei. Bărbații care au avut sute de copii și au lăsat urme în ADN-ul lumii
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Digi24
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Mediafax
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Michael Douglas neagă dependența de sex, dar recunoaște o nouă aventură extraconjugală: „M-am îndrăgostit nebunește!”
Click.ro
Michael Douglas neagă dependența de sex, dar recunoaște o nouă aventură extraconjugală: „M-am îndrăgostit nebunește!”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Digi24
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Promotor.ro
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Lidl pregătește oferta pentru toamnă. Două aparate PARKSIDE care merită atenție sezonul acesta
go4it.ro
Lidl pregătește oferta pentru toamnă. Două aparate PARKSIDE care merită atenție sezonul acesta
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Crin Antonescu critică nominalizarea lui Luca Niculescu: „Bizară, nefericită / Este irelevant politic, nu are contur / Nu-mi dă sentimentul unei nominalizări bine gândite”
Gandul.ro
Crin Antonescu critică nominalizarea lui Luca Niculescu: „Bizară, nefericită / Este irelevant politic, nu are contur / Nu-mi dă sentimentul unei nominalizări bine gândite”
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.