Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea scandalului din Centrul Vechi, în urma căruia Gabi Tamaș a ajuns în arest la domiciliu? Avocatul fostului fotbalist, Virgil Boglea, a prezentat la Dan Capatos Show versiunea sa asupra evenimentelor. Acesta a descris imaginile surprinse de camerele de supraveghere și a explicat cum ar fi izbucnit, de fapt, conflictul. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Altercația lui Gabi Tamaș, surprinsă de camerele video

Boglea a precizat că nu poate dezvălui public detalii din dosarul penal aflat în urmărire. Totuși, a ținut să clarifice câteva informații apărute în spațiul public. Potrivit avocatului, nu ar fi fost vorba despre violențe extreme, ci despre o îmbrânceală între Tamaș și alți doi indivizi. Vezi emisiunea integrală aici!

„Dosarul penal, în cursul urmăririi penale, fiind o fază secretă, nu poate fi devoalat publicului. Tocmai de aceea spun doar atât: n-au fost violențe extreme. Nu pot să spun numărul de zile de îngrijiri medicale și certificatele medico-legale. Esențial este să se știe că a fost, până la urmă, o îmbrânceală de Centrul Vechi. Ce s-a întâmplat? Gabi a ieșit dintr-unul dintre localurile în care fusese de unul singur, s-a dus către stația de taxi și își aștepta taxiul. Moment în care un grup de până la zece băieți se îndreaptă către el. Discută, cel mai probabil, în contradictoriu, cel mai probabil cu jigniri, cel mai probabil cu injurii. Se vede că fiecare gesticula nervos unul către celălalt. Discută în mod particular sau cu precădere mai mult cu unul dintre membrii grupului respectiv. După care face niște gesturi cu mâinile în sus, de tipul: «Hai, lăsați-mă în pace!». Pleacă undeva la 15 metri distanță de locul respectiv, se așază absolut liniștit și așteaptă taxiul. La un minut, un minut și ceva de când a plecat din grupul lor, ei s-au reîntors către el. Prima persoană vătămată, care, de altfel, nici n-a formulat plângere în noaptea respectivă, se îndreaptă către el și cumva întinde o mână spre el. Asta se vede pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere.”

Gabi Tamaș ar fi reacționat după ce s-a simțit amenințat

Boglea a explicat apoi cum ar fi reacționat fostul fotbalist în momentul în care primul băiat s-a apropiat. Potrivit avocatului, Tamaș ar fi răbufnit și l-ar fi lovit pe acesta. Ulterior, în aceeași îmbrânceală, ar fi fost implicat și un al doilea tânăr.

„În momentul în care a întins mâna spre el, a răbufnit, probabil speriat, probabil simțindu-se amenințat, nu știu. A răbufnit efectiv și l-a lovit pe băiatul respectiv. După care același lucru se întâmplă și cu cel de-al doilea băiat, tot în îmbrânceala aceea de acolo. Doar că celui de-al doilea nu-i dă cu pumnul, îi dă cu palma, palma stângă.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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