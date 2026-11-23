Florin Salam a dat o veste bombă! Acesta s-a întors din Bruxelles și a aterizat direct la Berăria H din București, acolo unde a susținut un concert de excepție. Printre altele, celebrul manelist a anunțat, în exclusivitate pentru Dan Capatos Show, că va deveni bunic, dar și tătic. CANCAN.RO are toate detaliile!

Florin Salam este unul dintre cei mai ascultați maneliști din România. El a devenit extrem de apreciat și peste hotare, așadar pleacă adesea pentru a-și încânta fanii cu cele mai bune piese live. De curând, artistul a fost în Spania, Italia, Anglia și Bruxelles, ba chiar a cântat împreună cu Clejanii. Imediat ce s-a întors acasă, nu s-a dus la familie, ci la Berăria H, unde a susținut încă un concert. Acolo a recunoscut, așa cum a făcut-o în repetate rânduri, că soția sa, Roxana, și copiii sunt cei mai importanți pentru el. Mai ales acum că va deveni tată pentru a șasea oară! VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Florin Salam va deveni tată pentru a șasea oară!

În cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru Dan Capatos Show, Florin Salam nu s-a mai abținut și a dezvăluit tot. Manelistul are cinci copii, doi din prima căsătorie, Betty și Dani, și Jacqueline Maria, Rania și băiețelul cel mic din mariajul cu Roxana Dobre, actuala sa parteneră de viață.

El a declarat în repetate rânduri că familia este totul pentru el și că iubește copiii. Artistul își ia rolul de părinte în serios, mai ales acum că urmează să devină tată pentru a șasea oară. Veștile nu se opresc aici și asta pentru că site-ul CANCAN.RO a aflat că va deveni, în același timp, și bunic încă o dată. Alături de el, la concert era și fiica sa, Maria, căreia i-a mărturisit că va avea un frățior. Astfel, familia lui Salam se mărește, iar el este mai împlinit ca niciodată.

„Tată era să zic. Întrebați-o pe Roxana. O să aveți un frățior (n.r. către fiica lui Maria). Și bunic și tătic”, a declarat Florin Salam pentru Dan Capatos Show.

Roxana Dobre își deschide propria sală de evenimente

Roxana Dobre traversează o perioadă excelentă. Soția lui Florin Salam se pregătește să amenajeze propria sală de evenimente pe care a achiziționat-o în urmă cu ceva timp.

Ea speră să fie gata anul viitor, de Florii sau de Paște. Mai mult decât atât, este foarte muncitoare și asta pentru că recent a pus bazele propriului atelier de creație vestimentară, care urmează să fie inaugurat în perioada următoare.

„Nu, nu se vor opri aici, pentru că eu și soțul meu am cumpărat de curând un loc extraordinar de frumos. Este frumos și acum, dar noi vrem să îl facem și mai frumos, așa cum ne place nouă. Am cumpărat o sală de evenimente, mai bine zis, la care lucrăm în prezent. Chiar în aceste zile vom începe proiectul de amenajare a acestui loc minunat, care sunt sigură că va fi exact așa cum ne dorim. Și sper ca, cu ajutorul bunului Dumnezeu, să îl deschidem chiar de ziua soțului meu, de Florii sau de Paște”, a spus Roxana Dobre pentru CANCAN.RO.

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