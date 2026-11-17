Invitată la inaugurarea salonului de înfrumusețare Four Beauty, deschis de buna sa prietenă, Paula Milea, Roxana Dobre a vorbit despre ritualul său de îngrijire, micile trucuri de frumusețe și importanța alimentației. Totodată, soția lui Florin Salam a dezvăluit ce proiecte pregătește alături de artist.

Prietenia dintre Roxana Dobre și Paula Milea (MAI MULTE DETALII AICI) datează din perioada în care amândouă activau ca manechine, iar pasiunea pentru modă le-a rămas aproape. Acum, Roxana se pregătește să revină în acest domeniu cu propriul atelier de creație vestimentară. Aceasta a povestit că a mai încercat să pună bazele unei astfel de afaceri în urmă cu aproximativ zece ani, însă a renunțat la acel plan. În plus, ea și Florin Salam au achiziționat recent o sală de evenimente, pe care o amenajează în prezent și pe care își doresc să o inaugureze de Florii sau de Paște.

„Am cunoscut-o pe prietena mea, Paula Milea, din perioada în care amândouă eram manechine”

Pe lângă planurile profesionale, Roxana Dobre a atras atenția și prin apariția sa, afișând o siluetă de invidiat. Mamă a două fete, aceasta spune că nu este obsedată de procedurile estetice și nici nu intenționează să apeleze, în perioada următoare, la alte intervenții. În schimb, pune accent pe îngrijirea tenului, pe produsele potrivite și pe o alimentație echilibrată, despre care spune că devine tot mai importantă odată cu înaintarea în vârstă

CANCAN: Apropo de beauty, ce îți faci cel mai des?

Roxana Dobre: Necesitățile fiecărei fete.

CANCAN: Ce ți-ai făcut și nu știe lumea?

Roxana Dobre: Nu cred că am omis ceva. Sunt foarte deschisă la capitolul acesta, pentru că nu am de ce să mă feresc. După o anumită vârstă, mai sunt și mici retușuri care trebuie făcute lunar.

CANCAN: Ce ai făcut și recomanzi?

Roxana Dobre: Nu știu, cred că… ceea ce ține de ten. Deci nu mă refer la injectări, ci la tratamente, curățare și tot ceea ce ține de ritualul de îngrijire al fiecărei fete, care trebuie respectat așa cum se cuvine. În primul rând, contează foarte mult și gena. Contează enorm de tare. Ritualul meu este să îmi demachiez tenul în fiecare seară, așa cum trebuie. Dimineața, când ne trezim, la fel, trebuie să folosim cremele potrivite. Și cam atât. Restul vine de la Doamne-Doamne. Nu sunt obsedată de ceva anume.

CANCAN: Pe viitor, ce ți-ai mai face din punct de vedere estetic? Ți-ai mai face ceva?

Roxana Dobre: Deocamdată, sinceră să fiu, nu.

CANCAN: Și, în afara acestui ritual, ce mai contează?

Roxana Dobre: Contează foarte, foarte mult și alimentația, zic eu. După o anumită vârstă, se simte și acest lucru. Se simte enorm de tare.

CANCAN: Dacă eu, de exemplu, mi-aș dori un costum superb ca al tău, cum facem?

Roxana Dobre: O să ți-l dăruiesc cu mare drag, dar trebuie să vii la noi, în atelier. Urmează să îl deschidem la sfârșitul lunii și abia aștept!

CANCAN: Deci ne-am făcut și hăinuțe, ca să zic așa? Ai devenit designer?

Roxana Dobre: Da, avem un mic atelier.

„Eu și soțul meu am cumpărat de curând un loc extraordinar de frumos”

CANCAN: De unde a pornit dorința aceasta?

Roxana Dobre: Am cunoscut-o pe prietena mea, Paula Milea, pentru că am prezentat împreună, am fost amândouă manechine. Eu am mai avut o tentativă în urmă cu aproximativ zece ani. Eram însărcinată cu cea de-a doua fetiță, Rania, dar am continuat doar o perioadă, după care am renunțat, pentru că nu eram pregătită la momentul respectiv. Acum am decis să redeschid atelierul.

CANCAN: Deci, într-o lună, va avea loc deschiderea oficială a magazinului și a site-ului?

Roxana Dobre: Sigur că da! O să vă anunț acolo, să fiți alături de mine la deschidere. O să vedeți!

CANCAN: Și știu că proiectele tale nu se opresc aici.

Roxana Dobre: Nu, nu se vor opri aici, pentru că eu și soțul meu am cumpărat de curând un loc extraordinar de frumos. Este frumos și acum, dar noi vrem să îl facem și mai frumos, așa cum ne place nouă. Am cumpărat o sală de evenimente, mai bine zis, la care lucrăm în prezent. Chiar în aceste zile vom începe proiectul de amenajare a acestui loc minunat, care sunt sigură că va fi exact așa cum ne dorim. Și sper ca, cu ajutorul bunului Dumnezeu, să îl deschidem chiar de ziua soțului meu, de Florii sau de Paște.

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