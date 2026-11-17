Raluca este mama de doar 33 de ani, ucisă pe trecerea de pietoni la Tiha Bârgăului. Femeia și-a pierdut viața sâmbătă seara, după ce un șofer de 27 de ani a lovit-o în plin, în timp ce traversa strada, având-o în brațe pe fetița sa în vârstă de 3 ani.

Durere fără margini în familia și printre apropiații Ralucăi, tânăra de numai 33 de ani care și-a pierdut viața sâmbătă seara, în urma tragicului accident rutier produs în localitatea Tiha Bârgăului.

Raluca a fost lovită mortal de o mașină în timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni, având-o în brațe pe fetița sa, în vârstă de numai 3 ani. Femeia a murit pe loc, în timp ce fetița a supraviețuit, însă a fost găsită în stare gravă cu suspiciune de hemoragie intracraniană și a fost transportată de urgență la UPU Bistrița pentru investigații și îngrijiri medicale.

„În cazul femeii în vârstă de 33 de ani, aflată în stop cardiorespirator, echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul acesteia. Menţionăm faptul că primul care a ajuns la locul accidentului şi a iniţiat manevrele de resuscitare a fost soldatul Tănasă Bogdan, care a intervenit prompt pentru acordarea primului ajutor, până la preluarea victimei de către echipajele medicale specializate”, au precizat polițiștii din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud.

Șoferul care a provocat accidentul are 27 de ani, iar martorii susțin că circula cu viteză, fiind grăbit să ajungă la un meci de fotbal. Potrivit camerelor de supraveghere din zonă, tânărul nici nu ar fi apucat să frâneze. Accidentul a avut loc în fața casei părinților Ralucăi, iar zgomotul impactului a fost auzit de tatăl acesteia, care se afla în casă.

„Nicio frână. A parcat să treacă pe trecere și pe trecere cred că a lovit-o. Aici a copilărit. Un copil extraordinar. Toată viața mea acolo rămâne. E sufletul meu”, a spus părintele pentru observatornews.

Când are loc înmormântarea Ralucăi

Astăzi, marți, 17 noiembrie, Raluca va fi condusă pe ultimul drum la Prundu Bârgăului, localitate în care era căsătorită. Familia, rudele și cei apropiați se vor aduna pentru a-și lua rămas-bun. Slujba de înmormântare va începe la ora 13:00.

Între timp, pe rețelele de socializare curg mesajele de condoleanțe și de regret. Prieteni, cunoscuți și oameni impresionați de această tragedie transmit gânduri de compasiune familiei îndoliate.

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