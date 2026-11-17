Ministerul Apărării Naționale a transmis că sistemele de supraveghere radar au identificat, în timpul nopții, mai multe aparate de zbor în zona de frontieră a României. Ca măsură de precauție, două aeronave F-16 aparținând Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol de la Baza 86 Aeriană din Fetești.

Potrivit informațiilor furnizate de MApN, în noaptea de luni spre marți au fost observate 11 drone în apropierea teritoriului românesc. Autoritățile militare au intervenit conform procedurilor specifice și au aplicat măsurile necesare pentru monitorizarea situației și protejarea spațiului aerian.

11 drone detectate în apropierea graniței cu România

Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că, pe întreaga perioadă în care a fost activată alerta, nu s-a constatat nicio pătrundere neautorizată a unor aeronave în spațiul aerian național.

„În cursul nopții de luni, 16 noiembrie, spre marți, 17 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat patru ținte aeriene la aproximativ 4 kilometri est de localitatea Vâlcove, Ucraina, iar ulterior, șapte ținte la aproximativ 10 kilometri nord-est de localitatea Ismail, Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 23.36 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Alerta aeriană a încetat la ora 00.07”, a transmis, miercuri dimineață, Ministerul Apărării.

De precizat este faptul că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian.

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