Autoritățile din SUA au emis o avertizare de securitate pentru cetățenii americani care călătoresc în Europa în perioada sărbătorilor de iarnă. Târgurile de Crăciun, centrele comerciale și alte locuri aglomerate ar putea deveni ținte ale unor atacuri teroriste, motiv pentru care turiștii sunt îndemnați să fie vigilenți.

Ambasada Statelor Unite la Sofia a transmis luni un avertisment adresat cetățenilor americani care locuiesc sau intenționează să călătorească în Europa. Mesajul vine înaintea sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, când milioane de oameni participă la evenimente publice și vizitează destinații turistice, potrivit Clash Report. Avertizarea vizează riscul unor posibile atacuri teroriste, dar și infracțiunile care pot avea loc în zonele aglomerate.

Târgurile de Crăciun, considerate periculoase de autoritățile americane

Reprezentanții Ambasadei SUA atrag atenția că grupările teroriste sau persoanele care acționează pe cont propriu ar putea încerca să profite de aglomerația specifică sărbătorilor.

Printre locurile considerate vulnerabile se numără târgurile de Crăciun, atracțiile turistice, gările, aeroporturile, centrele comerciale și lăcașurile de cult. Autoritățile avertizează că eventualele atacuri ar putea avea loc fără un avertisment prealabil.

„Pe măsură ce se apropie sezonul sărbătorilor, cetățenii americani trebuie să rămână vigilenți, să fie atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor și să respecte măsurile de siguranță personală. Adunările mari și evenimentele publice pot deveni ținte atractive pentru grupările teroriste și infractori”, se arată în avertizarea Ambasadei SUA la Sofia.

Misiunea diplomatică a transmis și un mesaj public prin care le recomandă cetățenilor americani să manifeste prudență sporită în locurile frecventate de turiști.

„Fiți vigilenți în locurile publice aglomerate, la evenimentele organizate de sărbători și în nodurile de transport. Urmăriți știrile locale, evitați demonstrațiile și respectați instrucțiunile autorităților locale”, a transmis Ambasada SUA la Sofia.

Ce le recomandă autoritățile americane turiștilor

Pe lângă riscurile de securitate, Ambasada SUA avertizează și asupra posibilelor probleme de transport din perioada sărbătorilor. Grevele și manifestațiile pot afecta circulația trenurilor și a altor mijloace de transport, atrage atenția instituția.

De asemenea, autoritățile americane amintesc că, în luna noiembrie, alertele false cu bombă au provocat perturbări ale traficului aerian în mai multe țări europene.

Cetățenii care urmează să călătorească sunt sfătuiți să verifice din timp situația zborurilor, să urmărească informațiile transmise de autoritățile locale și să evite demonstrațiile.

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