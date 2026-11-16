Palmieri, soare și mașini scumpe la discreție! Ce și-ar mai putea dori oare Alina Vidican, în Miami, alături de soțul ei milionar? Poate doar mai mult noroc în afaceri! Pentru că, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, liniștea din paradis a avut de suferit în ultima perioadă, din cauza unor reclamații și litigii din cauza bolizilor vânduți de soțul ei. Și, colac peste pupăză, nici în cazul afacerilor ei situația nu e roz, drept dovadă că a tras obloanele peste două dintre ele.

Alina Vidican și-a refăcut viața peste Ocean, după ce a divorțat de Cristi Borcea, în 2016. S-a recăsătorit cu milionarul brazilian Claude Senhoreti, iar stilul de viață extravagant a continuat la același nivel: cadouri scumpe, vacanțe exclusiviste și bolizi de sute de mii de euro.

Dincolo de aparențe, se pare că afacerile lor trec prin câteva turbulențe în ultima perioadă. Soțul ei, Claude, deține o afacere în domeniul comercilizării automobilelor de lux, prin compania Sienna Motors Corporation.

Se pare că numele firmei apare într-o reclamație recentă privind un Lamborghini în valoare de 750.000 de dolari.

Unul dintre clienții săi a înregistrat o reclamație pe platforma americană Better Business Bureau (o organizație nonprofit, care monitorizează practicile comerciale ale companiilor), susșinând că în 2025 a transmis către Sienna Motors un document de plată în valoare de 752.183 de dolari, pentru achiziționarea unui Lamborghini Revuelto din 2024.

Bărbatul acuză firma deținută de soțul Alinei Vidican că bolidul nu i-a fost livrat nici după 45 de zile, iar în ianuarie 2026 acesta a revenit cu o sesizare, pe motiv că problema nu se rezolvase.

Soțul Alinei Vidican, urmărit de dispute

Important de menționat este că documentul depus de reclamant nu demonstrează, totuși, că firma lui Claude Senhoreti a încasat banii.

Și nu este singurul Lamborghini care i-a adus problemel lui Claude. Compania sa a mai fost implicată într-un alt proces mai vechi, cu Exotic Car Leasing LLC, într-o dispută privind drepturile asupra unui automobil. Doar că părțile au ajuns la o înțelegere când procesule era în faza de apel.

De asemenea, o altă dispută interesantă a avut-o cu un bărbat pe nume Gerardo Nieto Guarirapa, care a susținut că acceptase să-i cedeze lui Claude un apartament, în schimbul unui Ferrari California din 2010. În acest caz, soțul Alinei Vidican a fost acuzat că a primit apartamentul, dar nu a mai livrat mașina, motiv pentru care s-a ajuns în instanță.

În tot acest timp, nici afacerile Alinei nu o duc prea bine. Potrivit informațiiilor obținute de CANCAN.RO, două dintre ele au fost închise.

Respectiv una de tip holding, Sienna Collection Holding Corp, și una în domeniul imobiliar, Sienna Collection Suites LLC. Motivul invocat a fost lipsa activității comerciale.