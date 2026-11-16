Andra Măruță, dezvăluiri despre poziția de jurat la Românii au talent: ”E incredibil tot ce se întâmplă aici”

Andra Măruță face parte din juriul emisiunii Românii au talent încă de la primul sezon și, de-a lungul anilor, a avut ocazia să aibă alături numeroase personalități. Anul acesta, echipa a primit-o și pe Nadia Comăneci, iar formatul a ajuns deja la sezonul cu numărul 16. Chiar și după atâta timp, încă se descoperă oameni cu abilități spectaculoase, care reușesc să impresioneze publicul.

Andra Măruță este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, cu o carieră construită în jurul muzicii și a numeroaselor proiecte de succes. Cântăreața poate fi urmărită și într-o ipostază diferită, cea de jurat al emisiunii Românii au talent de mulți ani.

Își mai dorește Andra să jurizeze Românii au Talent?

Artista a vorbit despre lucrurile care fac acest format special și despre diferențele dintre televiziune și conținutul publicat pe internet. Într-o perioadă în care rețelele sociale au devenit principala modalitate prin care oamenii își expun talentul, Andra consideră că televiziunea păstrează un element esențial: autenticitatea.

Pe platformele online, filmările pot fi refăcute de nenumărate ori, iar momentele mai puțin reușite pot fi eliminate înainte de publicare. În schimb, pe scena emisiunii, publicul are ocazia să vadă reacții spontane, emoții și adevărata capacitate a concurenților.

„Emoția puternică! Să reușești într-o lume în care totul s-a mutat destul de mult pe internet. Unde oamenii cosmetizează foarte mult momentele lor de acolo. Gândește-te că dacă nu-ți iese o filmare, o mai faci încă de 10 ori și o postezi apoi pe TikTok sau pe Instagram sau pe orice platformă. Și tu poți să le arăți oamenilor că aia-i treaba. Și oamenii cred! Dar aici e altceva și mă bucur că se numește «Real» sezonul ăsta, pentru că asta căutăm. Într-o lume în care toată lumea cosmetizează momentele, aici e real! Ai căzut, ai dansat… Aici vrem să vedem adevăratul tu care ești! Chiar dacă oamenii care vin nu înseamnă că nu sunt reali și pe internet. Dar aici întăresc cum ar veni ideea de talent. «Da, l-am văzut pe internet, dar uite că e adevărat, e real»!”, a declarat Andra pentru Libertatea.

Artista a vorbit și despre legătura pe care a construit-o cu echipa în toți acești ani. Pentru ea, Românii au talent nu mai este doar un proiect profesional, ci un loc în care se simte ca într-o familie. De-a lungul timpului, a adunat numeroase amintiri și are relații apropiate cu colegii săi de platotu.

Mai mult, după atâția ani petrecuți la masa juriului, Andra nu se vede într-o altă emisiune și își dorește să continue această experiență.

„E frumos că am adunat foarte multe amintiri. Eu sunt cu sufletul aici și cu atâtea amintiri… Deja mă simt în familie în această echipă! Iubesc fiecare membru, apreciez munca lor, înțeleg ce înseamnă… Adică noi venim și filmăm, dar ceilalți vin și repetă înainte… Sunt foarte multe lucruri pe care oamenii nu le văd la televizor. Dar noi vedem și nu avem cum să nu îi apreciem pe colegii care muncesc atât de mult. E o emisiune la care se lucrează foarte mult… Dar cred că de-aia și are cel mai mare succes, pentru că sunt foarte mulți implicați și foarte mulți oameni cu suflet aici. Își doresc să fie aici! E mișto, chiar dacă e greu”, a mai spus vedeta.

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