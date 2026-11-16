Gestul viral făcut de Narcis Bujor în club, după ce și-a adus iubita la reuniunea cu foștii colegi de la Insula Iubirii

Weekendul ce tocmai a trecut a fost unul plin pentru Narcis Bujor. Mai întâi, ispita de la Insula Iubirii a mers la o reuniune cu foștii colegi de la emisiunea de la Antena 1. Surpriza a fost că Narcis nu și-a făcut apariția singur, ci a fost însoțit de Alina, iubita sa. Cei doi nu au mai ținut cont de contractul semnat de Narcis și s-au afișat nestingheriți împreună. Iar surprizele nu s-au oprit aici. Narcis și-a făcut apariția și într-un club din Capitală, iar acolo a dat doamnele și domnișoarele pe spate cu un gest pe care l-a făcut.

În acest an, atât concurenții, cât și ispitele de la Insula Iubirii sezonul 10 și-au făcut de cap. Aceștia nu au mai ținut cont de contractele cu Antena 1 și s-au dat de gol înainte ca emisiunea să se termine. Printre cei care au comis-o se numără și Narcis Bujor. Recent, el și iubita lui ,Alina, au mers împreună la o reuniune cu colegii lui Narcis de la Insula Iubirii.

Cei doi nu doar că au ieșit împreună, dar s-au afișat și în mediul online. Ei bine, după ce și-a scos iubita în oraș și a povestit cu colegii, Narcis a mers în acest weekend și într-un club din Capitală, iar acolo a surprins pe toată lumea.

Gestul făcut de Narcis în club

Nu mai este un secret pentru nimeni că multe dintre fanele Insula Iubirii îl simpatizează pe Narcis. Ispita are numeroase susținătoare, iar oriunde merge este asaltat de domnișoare și doamne dornice să facă o poză cu el și să schimbe câteva impresii.

Ei bine, cele care s-au aflat în clubul în care și-a făcut apariția și Narcis au fost, din nou, date pe spate de ispită. Mai exact, bărbatul și-a făcut apariția cu un buchet generos de trandafiri roșii, pe care a început să îi împartă unul câte unul fetelor din club. Domnișoarele au fost în extaz când au văzut gestul făcut de Narcis.

De aici putem trage concluzia că Alina, iubita lui Narcis, nu este deloc o fire geloasă și își lasă partenerul să facă ce vrea el. Se pare că șatena este sigură pe relația ei și are multă încredere în partenerul pe care l-a ales.

Mulți ar putea crede că relația dintre Narcis și Alina a început după ce ispita s-a întors din Thailanda, însă nu este așa. Deși abia recent au început să se afișeze împreună, iar în urmă cu o lună Alina a făcut oficială relația, cei doi nu formează un cuplu de ieri, alaltăieri. Aceștia sunt împreună încă de anul trecut.

CITEȘTE ȘI:

Narcis Bujor i-a dat ”papucii” Biancăi Iotu. Dezamăgită, i-a cerut sfatul Claudiei Ion care l-a făcut praf pe tatuator

Narcis Bujor nu s-a mai abținut și a răbufnit! Mesajul cu subînțeles transmis pentru unul dintre concurenții Insula Iubirii

Foto: Instagram