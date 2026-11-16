Gestul viral făcut de Narcis Bujor în club, după ce și-a adus iubita la reuniunea cu foștii colegi de la Insula Iubirii

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Weekendul ce tocmai a trecut a fost unul plin pentru Narcis Bujor. Mai întâi, ispita de la Insula Iubirii a mers la o reuniune cu foștii colegi de la emisiunea de la Antena 1. Surpriza a fost că Narcis nu și-a făcut apariția singur, ci a fost însoțit de Alina, iubita sa. Cei doi nu au mai ținut cont de contractul semnat de Narcis și s-au afișat nestingheriți împreună. Iar surprizele nu s-au oprit aici. Narcis și-a făcut apariția și într-un club din Capitală, iar acolo a dat doamnele și domnișoarele pe spate cu un gest pe care l-a făcut.

În acest an, atât concurenții, cât și ispitele de la Insula Iubirii sezonul 10 și-au făcut de cap. Aceștia nu au mai ținut cont de contractele cu Antena 1 și s-au dat de gol înainte ca emisiunea să se termine. Printre cei care au comis-o se numără și Narcis Bujor. Recent, el și iubita lui ,Alina, au mers împreună la o reuniune cu colegii lui Narcis de la Insula Iubirii.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

Cei doi nu doar că au ieșit împreună, dar s-au afișat și în mediul online. Ei bine, după ce și-a scos iubita în oraș și a povestit cu colegii, Narcis a mers în acest weekend și într-un club din Capitală, iar acolo a surprins pe toată lumea.

Gestul făcut de Narcis în club

Nu mai este un secret pentru nimeni că multe dintre fanele Insula Iubirii îl simpatizează pe Narcis. Ispita are numeroase susținătoare, iar oriunde merge este asaltat de domnișoare și doamne dornice să facă o poză cu el și să schimbe câteva impresii.

Ei bine, cele care s-au aflat în clubul în care și-a făcut apariția și Narcis au fost, din nou, date pe spate de ispită. Mai exact, bărbatul și-a făcut apariția cu un buchet generos de trandafiri roșii, pe care a început să îi împartă unul câte unul fetelor din club. Domnișoarele au fost în extaz când au văzut gestul făcut de Narcis.

Narcis le-a oferit trandafiiri fetelor /Foto: Instagram

De aici putem trage concluzia că Alina, iubita lui Narcis, nu este deloc o fire geloasă și își lasă partenerul să facă ce vrea el. Se pare că șatena este sigură pe relația ei și are multă încredere în partenerul pe care l-a ales.

Mulți ar putea crede că relația dintre Narcis și Alina a început după ce ispita s-a întors din Thailanda, însă nu este așa. Deși abia recent au început să se afișeze împreună, iar în urmă cu o lună Alina a făcut oficială relația, cei doi nu formează un cuplu de ieri, alaltăieri. Aceștia sunt împreună încă de anul trecut.

 

CITEȘTE ȘI:

Narcis Bujor i-a dat ”papucii” Biancăi Iotu. Dezamăgită, i-a cerut sfatul Claudiei Ion care l-a făcut praf pe tatuator

Narcis Bujor nu s-a mai abținut și a răbufnit! Mesajul cu subînțeles transmis pentru unul dintre concurenții Insula Iubirii

 

Foto: Instagram

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Liviu Vârciu tună și fulgeră după ce i s-a spart parbrizul pe Centura Bucureștiului: „Nu ar trebui să ne plătească și nouă statul?!”
Liviu Vârciu tună și fulgeră după ce i s-a spart parbrizul pe Centura Bucureștiului: „Nu ar trebui să ne plătească și nouă statul?!”
Ce surpriză colosală i-a făcut Ioan Andone soției sale, Simona, de ziua ei. Invitații de top care și-au făcut apariția: „Am complotat cu prietenii”
Ce surpriză colosală i-a făcut Ioan Andone soției sale, Simona, de ziua ei. Invitații de top care și-au făcut apariția: „Am complotat cu prietenii”
Andreea Pirui a fost prinsă! Unde se ascundea fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”
Andreea Pirui a fost prinsă! Unde se ascundea fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”
Andrei Bordeianu și-a surprins urmăritorii cu ultima apariție! Ce a reușit să facă antrenorul după accident
Andrei Bordeianu și-a surprins urmăritorii cu ultima apariție! Ce a reușit să facă antrenorul după accident
Amenințat cu bătaia de Ian, Prințul Marco a reacționat imediat: ”Singurul răspuns”
Amenințat cu bătaia de Ian, Prințul Marco a reacționat imediat: ”Singurul răspuns”
România, împărțită în 8 regiuni. Lia Olguța Vasilescu PROPUNE o variantă de reorganizare a țării
Mediafax
România, împărțită în 8 regiuni. Lia Olguța Vasilescu PROPUNE o variantă de reorganizare a țării
George Simion e din nou tată. Ilinca a născut o fetiță, în urmă cu puțin timp. Ce nume au ales cei doi pentru cel mai nou membru al familiei
Gandul.ro
George Simion e din nou tată. Ilinca a născut o fetiță, în urmă cu puțin timp. Ce nume au ales cei doi pentru cel mai nou membru al familiei
Soția l-a lăsat acasă pe Messi cu trei copii și a plecat să facă bani la Machu Picchu, deși a strâns deja singură 20 milioane de dolari!
Prosport.ro
Soția l-a lăsat acasă pe Messi cu trei copii și a plecat să facă bani la Machu Picchu, deși a strâns deja singură 20 milioane de dolari!
Harta unei posibile reforme adminstrative a încins spiritele. Înglobarea județului Brăila în Galați naște afirmații belicoase: „O să avem razboi civil”
Adevarul
Harta unei posibile reforme adminstrative a încins spiritele. Înglobarea județului Brăila în Galați naște afirmații belicoase: „O să avem razboi civil”
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
Digi24
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
A trișat cu AI și a ajuns primul în țară! Metoda prin care a PĂCĂLIT toată comisia de examen
Mediafax
A trișat cu AI și a ajuns primul în țară! Metoda prin care a PĂCĂLIT toată comisia de examen
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani, după retragerea din politică? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani, după retragerea din politică? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
GALERIE FOTO. Eugenie Bouchard, la plajă în costum de baie
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Eugenie Bouchard, la plajă în costum de baie
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Rică Răducanu a pierdut la păcănele 100.000 de euro? Avertismentul psihologului Radu Leca: „Sala de jocuri e ca pentru alcoolic vizita la bar”
Click.ro
Rică Răducanu a pierdut la păcănele 100.000 de euro? Avertismentul psihologului Radu Leca: „Sala de jocuri e ca pentru alcoolic vizita la bar”
Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea electoratului (sondaj INSCOP)
Digi 24
Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea electoratului (sondaj INSCOP)
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Digi24
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor.ro
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ultimele zile de Black Friday la Kaufland: Top 5 dispozitive electronice care mai pot fi achiziționate la reducere
go4it.ro
Ultimele zile de Black Friday la Kaufland: Top 5 dispozitive electronice care mai pot fi achiziționate la reducere
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Descopera.ro
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Go4Games
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Scandal internațional. Macron a trimis în secret militari în Ucraina încă din această vară, fără înștiințarea Parlamentului. Cum a ocolit președintele Franței Constituția pentru a trimite soldați la Kiev
Gandul.ro
Scandal internațional. Macron a trimis în secret militari în Ucraina încă din această vară, fără înștiințarea Parlamentului. Cum a ocolit președintele Franței Constituția pentru a trimite soldați la Kiev
NU O MAI ARUNCA! La ce să folosești cutia de roșii?!
Mediafax Italia
NU O MAI ARUNCA! La ce să folosești cutia de roșii?!
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
Mediafax Spania
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.