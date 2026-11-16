Amenințat cu bătaia de Ian, Prințul Marco a reacționat imediat: ”Singurul răspuns”

Tensiunile dintre foștii participanți de la „Insula Iubirii” continuă să atragă atenția internauților. De această dată, în centrul discuțiilor se află Ian și Prințul Marco, între care pare să se fi declanșat un schimb de replici tot mai tensionat. După ce Ian a făcut o serie de comentarii la adresa fostului concurent și a lăsat să se înțeleagă că ar putea ajunge chiar la o confruntare fizică, Marco a decis să nu lase lucrurile fără răspuns. Reacția sa a fost însă una complet diferită de ceea ce s-ar fi putut aștepta cei care urmăresc conflictul.

Totul a pornit de la comentariile făcute de Ian, care și-a exprimat nemulțumirea față de Prințul Marco. Acesta nu a ezitat să îl ironizeze și să facă referiri la felul în care arată, iar discuția a ajuns rapid într-o zonă mult mai tensionată. Dincolo de atacurile verbale, Ian a lăsat să se înțeleagă că nu ar avea nicio problemă să se întâlnească față în față cu Marco și că o asemenea întâlnire s-ar putea transforma într-o altercație.

„Ce să aibă de zis Marco de mine? Ce să aibă, nu are nimic… că îi trag și lu ăla doi-trei pumni de îi sar ochelarii ăia de pe ochi.”, a spus Ian în online.

Amenințat cu bătaia de Ian, Prințul Marco a reacționat imediat

Comentariile sale au atras atenția celor care urmăresc activitatea celor doi în mediul online, mai ales că amenințările nu au fost singurele remarci prin care Ian a încercat să îl provoace pe fostul concurent. Schimbul de atacuri a alimentat speculațiile privind o posibilă dispută personală între cei doi, iar urmăritorii au început să aștepte o reacție din partea lui Marco.

Aceasta nu a întârziat să apară. În loc să intre într-un schimb lung de replici sau să răspundă cu alte amenințări, Prințul Marco a ales o modalitate cu totul neașteptată de a transmite că a văzut atacurile venite din partea lui Ian. Fostul concurent a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare ducând gunoiul și aruncându-l într-un tomberon.

„Singurul răspuns pentru Ian”, a transmis Marco.

Gestul aparent banal a avut, de fapt, o semnificație ironică. Marco a folosit imaginile pentru a transmite că acela este singurul său răspuns pentru Ian, asociind astfel întreaga dispută cu un lucru de care nu dorește să se ocupe și pe care preferă să îl arunce la gunoi. Prin această reacție, el a ales să nu continue confruntarea în aceeași manieră și să răspundă printr-o ironie la adresa celui care îl provocase.

CITEŞTE ŞI: Montoya, mesaj subliminal pentru Marco? Ce a postat la scurt timp după ce Prințul s-a lăudat că ”a marcat” la fosta lui

Cum a reacționat Prințul Marco după ce Gabriella l-a taxat dur. A făcut-o de rușine și nu s-a oprit