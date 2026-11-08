Montoya, mesaj subliminal pentru Marco? Ce a postat la scurt timp după ce Prințul s-a lăudat că ”a marcat” la fosta lui

Rivalitatea care a luat naștere după imaginile intens comentate de la Insula Iubirii pare să continue și în mediul online. După ce Prințul Marco a publicat un nou videoclip inspirat din fotbal, Carlos Montoya a venit cu propria replică, iar fanele și fanii emisiunii au transformat rapid schimbul de clipuri într-un adevărat „meci” urmărit pe rețelele sociale.

Prințul Marco nu pare dispus să lase să se stingă atenția din jurul său. După ce a devenit unul dintre cele mai discutate nume ale sezonului, concurentul a revenit pe TikTok cu un nou videoclip în care apare îmbrăcat în echipamentul naționalei României și își imaginează că a fost convocat la prima reprezentativă. La scurt timp, Carlos Montoya a publicat și el un clip în echipament de fotbal, gest pe care mulți internauți l-au interpretat drept o replică directă.

Prințul Marco continuă să facă aluzii

Prințul Marco a stârnit numeroase reacții prin postările sale de pe TikTok, construite în jurul unei paralele între situația sa de la Insula Iubirii și un meci de fotbal.

În cel mai recent videoclip, concurentul apare din nou îmbrăcat în echipamentul echipei naționale a României și își imaginează că a primit o convocare la reprezentativă.

„Mulţumesc, domnul Hagi, pentru convocarea la echipa naţională. Nu o să vă dezamăgesc”, spune el.

După mesajul transmis, Marco trimite mingea în poartă și continuă astfel povestea începută în clipul anterior, devenit viral pe rețelele sociale.

Anterior, concurentul publicase un alt videoclip care a atras atenția urmăritorilor.

„Ați crezut că vom pierde acest meci? Dar la minutul 90 Prințul a marcat! Forța România! Nu v-am dezamăgit, am făcut-o pentru voi!”, a spus Marco.

Carlos Montoya răspunde în aceeași notă

La scurt timp după apariția noului videoclip al lui Marco, și Carlos Montoya a intrat în joc. Fostul partener al Gabrielei Barbu a publicat la rândul său un clip în care apare îmbrăcat în echipament de fotbal, postare care a atras imediat atenția celor care urmăresc evoluția poveștii dintre cei trei.

Deși spaniolul nu l-a menționat direct pe Marco și nu a făcut referire explicită la videoclipurile acestuia, asemănările dintre cele două postări au fost rapid observate de internauți. Momentul publicării și tema aleasă au fost suficiente pentru ca utilizatorii platformei să facă imediat legătura.

Internauții au umplut comentariile

Apariția lui Carlos Montoya în echipament de fotbal a generat rapid reacții în secțiunea de comentarii, unde numeroși utilizatori au continuat glumele începute de Prințul Marco și au tratat situația ca pe un adevărat derby.

„Cumetre, vezi că al nostru a tras la poartă”,

„Românii sunt prezenți în comentarii. Eram sigur”,

„Montoya, cel mai bun assist”,

„Montoya, degeaba intri, că Prințul a marcat la colțul scurt mai devreme” și „Golul nostru a fost mai frumos! 1-1 pentru noi” sunt câteva dintre comentariile lăsate la videoclipul postat de Montoya.

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