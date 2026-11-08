Top 30 dive dependente de telefon! Antonia, Andreea Popescu și Ramona Olaru nu pot renunța la cel mai prețios accesoriu nici în ruptul capului

Vedetele au agende încărcate, evenimente și tot felul de treburi de rezolvat, așa că trebuie să fie mereu conectate la tot ce mișcă. Iar când informația circulă cu viteza luminii, telefonul devine cel mai de preț accesoriu, indiferent de tinută. De această dată, CANCAN.RO vă propune un Top 30 ceva mai diferit! Atenția se mută pe obiectul fără de care divele noastre nu fac nici măcar un pas, telefonul mobil! Și avem imagini care demonstrează că unele vedete sunt, la propriu, de nedespărțit de el.

Când vine vorba de cel mai prețios accesoriu al unei dive, ne gândim poate la genți de brand sau bijuterii cu diamante, însă vedetele noastre nu pot face nicio mișcare fără telefonul mobil. Indiferent unde merg, smartphone-ul este cu prezent, iar ele nu își pot lia ochii din ecrane, chiar și atunci când sunt pe stradă.

Top 30 dive care nu pot trăi fără telefon

Antonia este prima divă care intră în vizorul nostru! Artista a fost surprinsă în timp ce purta o conversație telefonică, însă, judecând după expresiile feței, discuția nu părea să fie tocmai pe placul ei. Grimasele s-au ținut lanț, iar noi nu putem decât să ne întrebăm ce se discuta atâtt de intens la celălalt capăt al firului.

Schimbăm registrul și trecem la Andreea Popescu, care pare să trateze fiecare notificare cu maximă seriozitate! După o sesiune de cumpărături, bruneta a fost surprinsă cu ochii ațintiți asupra telefonului, pe care îl butona de zor. Nimic nu părea să-i distragă atenția de la ecran! Cu ochelarii de vedere pe nas și îmbrăcată într-un sacou gri, avea mai degrabă un aer de profesoară, care își verifică elevii.

Mergem mai departe cu nimeni alta decât Ramona Olaru, care a lăsat aparițiile glam, cu care ne-a obișnuit, și o vedem de data aceasta îmbrăcată sport, cu o pereche de pantaloni largi, de trening, roz, și o bluză sport oversize, gri. Nici părul nu era coafat, iar make-up-ul lipsea, dar ea tot fresh e! Bineînțeles, cu telefonul la purtător, altfel cum?

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