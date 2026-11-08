Top 30 dive dependente de telefon! Antonia, Andreea Popescu și Ramona Olaru nu pot renunța la cel mai prețios accesoriu nici în ruptul capului

Top 30 dive dependente de telefon! Antonia, Andreea Popescu și Ramona Olaru nu pot renunța la cel mai prețios accesoriu nici în ruptul capului
Galerie Foto 69
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Vedetele au agende încărcate, evenimente și tot felul de treburi de rezolvat, așa că trebuie să fie mereu conectate la tot ce mișcă. Iar când informația circulă cu viteza luminii, telefonul devine cel mai de preț accesoriu, indiferent de tinută. De această dată, CANCAN.RO vă propune un Top 30 ceva mai diferit! Atenția se mută pe obiectul fără de care divele noastre nu fac nici măcar un pas, telefonul mobil! Și avem imagini care demonstrează că unele vedete sunt, la propriu, de nedespărțit de el.

Când vine vorba de cel mai prețios accesoriu al unei dive, ne gândim poate la genți de brand sau bijuterii cu diamante, însă vedetele noastre nu pot face nicio mișcare fără telefonul mobil. Indiferent unde merg, smartphone-ul este cu prezent, iar ele nu își pot lia ochii din ecrane, chiar și atunci când sunt pe stradă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
69 poze

Top 30 dive care nu pot trăi fără telefon

Antonia este prima divă care intră în vizorul nostru! Artista a fost surprinsă în timp ce purta o conversație telefonică, însă, judecând după expresiile feței, discuția nu părea să fie tocmai pe placul ei. Grimasele s-au ținut lanț, iar noi nu putem decât să ne întrebăm ce se discuta atâtt de intens la celălalt capăt al firului.

Schimbăm registrul și trecem la Andreea Popescu, care pare să trateze fiecare notificare cu maximă seriozitate! După o sesiune de cumpărături, bruneta a fost surprinsă cu ochii ațintiți asupra telefonului, pe care îl butona de zor. Nimic nu părea să-i distragă atenția de la ecran! Cu ochelarii de vedere pe nas și îmbrăcată într-un sacou gri, avea mai degrabă un aer de profesoară, care își verifică elevii.

Mergem mai departe cu nimeni alta decât Ramona Olaru, care a lăsat aparițiile glam, cu care ne-a obișnuit, și o vedem de data aceasta îmbrăcată sport, cu o pereche de pantaloni largi, de trening, roz, și o bluză sport oversize, gri. Nici părul nu era coafat, iar make-up-ul lipsea, dar ea tot fresh e! Bineînțeles, cu telefonul la purtător, altfel cum?

NU RATA: Top 30 de dive care nu se lasă intimidate de vremea rea! Mădălina Ghenea, INNA și Adelina Pestrițu, printre vedetele care nu se tem de ploaie

Vara a trecut, dar imaginile au rămas! Alexia Eram, Andreea Tonciu și Otniela, super-hot! Top 20 dive care au încins litoralul

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ian și Mira, împreună și după Insula Iubirii? Avem imaginile care vor aprinde imaginația fanilor emisiunii
Ian și Mira, împreună și după Insula Iubirii? Avem imaginile care vor aprinde imaginația fanilor emisiunii
Maria Vigheciu spune totul despre separarea de fostul soț: „Ne-am făcut un selfie la divorț”
Maria Vigheciu spune totul despre separarea de fostul soț: „Ne-am făcut un selfie la divorț”
Haziran, surpriză colosală pentru Luis Gabriel! Visul uriaș pe care vrea să i-l îndeplinească artistului și legătura cu Lionel Messi
Haziran, surpriză colosală pentru Luis Gabriel! Visul uriaș pe care vrea să i-l îndeplinească artistului și legătura cu Lionel Messi
Sebastian Iotu, fratele Biancăi de la Insula Iubirii, dezvăluiri fără perdea despre fostul „cumnat”: „I-am împrumutat haine”
Sebastian Iotu, fratele Biancăi de la Insula Iubirii, dezvăluiri fără perdea despre fostul „cumnat”: „I-am împrumutat haine”
Emily Burghelea a spart pușculița de Black Friday! Pe ce a dat banii influencerița: „Iubesc reducerile”
Emily Burghelea a spart pușculița de Black Friday! Pe ce a dat banii influencerița: „Iubesc reducerile”
Sfatul NEAȘTEPTAT al celui mai sexy bărbat în viață pentru ceilalți bărbați: Spălați mai des vasele!
Mediafax
Sfatul NEAȘTEPTAT al celui mai sexy bărbat în viață pentru ceilalți bărbați: Spălați mai des vasele!
Cum s-a răzbunat o fostă pușcăriașă de temut, din București, pe amanta soțului ei. Victima a fost mutilată
Gandul.ro
Cum s-a răzbunat o fostă pușcăriașă de temut, din București, pe amanta soțului ei. Victima a fost mutilată
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Prosport.ro
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Mărturia românului aflat în centrul istoric al Cracoviei în timpul atacului armat: „Sunetele par de mitralieră”
Adevarul
Mărturia românului aflat în centrul istoric al Cracoviei în timpul atacului armat: „Sunetele par de mitralieră”
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce anunță meteorologii pentru vremea din Europa
Digi24
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce anunță meteorologii pentru vremea din Europa
Ce se întâmplă cu creierul lui Bruce Willis după moarte? Decizie NEAȘTEPTATĂ a familiei
Mediafax
Ce se întâmplă cu creierul lui Bruce Willis după moarte? Decizie NEAȘTEPTATĂ a familiei
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
Prosport.ro
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Nuntă spectaculoasă pentru Cristina Bâtlan! Imagini exclusive de la Palatul Snagov. Dress code-ul a fost unul cu totul special
Click.ro
Nuntă spectaculoasă pentru Cristina Bâtlan! Imagini exclusive de la Palatul Snagov. Dress code-ul a fost unul cu totul special
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ofertă Lidl: aparat Silvercrest pentru iaurt redus cu 25% prin aplicație
go4it.ro
Ofertă Lidl: aparat Silvercrest pentru iaurt redus cu 25% prin aplicație
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Creșterea salariului minim pe economie sperie mediul privat. Un cunoscut analist economic avertizează: „O parte din salariați vor ajunge să muncească la negru”
Gandul.ro
Creșterea salariului minim pe economie sperie mediul privat. Un cunoscut analist economic avertizează: „O parte din salariați vor ajunge să muncească la negru”
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.