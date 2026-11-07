Emily Burghelea a spart pușculița de Black Friday! Pe ce a dat banii influencerița: „Iubesc reducerile”

Emily Burghelea a spart pușculița de Black Friday! Pe ce a dat banii influencerița: "Iubesc reducerile"
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Black Friday a pus din nou pe jar iubitorii de shopping! Ziua de 6 noiembrie a fost punctul culminant al reducerilor din România, iar ofertele au ținut milioane de cumpărători cu ochii pe site-urile magazinelor. Nici vedetele nu au rezistat tentațiilor! În timp ce rețelele sociale au devenit un adevărat loc de etalare al achizițiilor prinse la prețuri bune, Emily Burghelea și-a bifat și ea lista de cumpărături. Vedeta a profitat de promoții și făcut câteva comenzi pentru familie.Emily a dezvăluit pentru CANCAN.RO ce și-a cumpărat, care a fost cea mai bună afacere și cât de mult a reușit să profite de reduceri.

Pentru unii, Black Friday înseamnă câteva cumpărături făcute în grabă, pentru alții este momentul perfect să-și îndeplinească dorințele de pe listă. Emily Burghelea face parte, fără îndoială, din cea de-a doua categorie. Vedeta recunoaște pentru CANCAN.RO că a urmărit reducerile cu mare atenție și că nu a lăsat nicio ofertă bună să-i scape. Mai mult, pregatirile pentru Crăciun au început deja de ceva vreme în familia ei… bradul a fost împodobit încă din octombrie, iar primele cadouri vor ajunge sub el în noiembrie. 

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Emily Burghelea a bifat lista de cumpărături

Emily Burghele: „De când am trei copii, sunt mult mai organizată!”

CANCAN.RO: Emily, ai profitat de reducerile de Black Friday sau ai fost cuminte anul acesta?

Emily Burghelea: Iubesc reducerile cu toată ființa mea!!!! Mi se pare cea mai tare afacere să cumperi ceva ce îți dorești, cu un preț mai mic. Chiar stau cu ochii pe toate site-urile în perioada asta și sunt gata de „atac”! Urmează Crăciunul, am listele pregătite, aștept momentul oportun și trec imediat la acțiune! Cum văd ceva redus cu peste 30%, cum trec la favorite și, după ce sunt sigură că este cu adevărat cel mai bun deal, comand. Și uite așa, cadourile de Crăciun sunt gata din noiembrie!

Am făcut bradul din octombrie și pun cadourile sub el din noiembrie! 😂

CANCAN.RO: Care a fost cea mai scumpă achiziție pe care ai făcut-o?

Emily Burghelea: Am cumpărat un laptop pentru birou și l-am găsit la un preț foaaaarte bun!!! Era redus cu 40%, deci chiar cred că am făcut un deal bun! 🔥

CANCAN.RO: Ai cumpărat mai mult pentru tine, pentru copii sau pentru soț?

Emily Burghelea: Am cumpărat mai mult cadouri, lucruri pentru casă și copii, dar mi-am luat și eu niște haine chiar drăguțe!!! Nu am putut să mă abțin! 🤣

CANCAN.RO: Care este acel lucru pe care îl urmăreai de mult timp și ai așteptat Black Friday ca să-l cumperi?

Emily Burghelea: Sincer, am pus ochii pe niște SSD-uri, dar, din păcate, nu au avut reduceri prea mari… Chiar am fost dezamăgită!

CANCAN.RO: Ai avut și achiziții impulsive, pe care acum te întrebi de ce le-ai comandat?

Emily Burghelea: Sincer, NU! Am trecut de acea etapă din viața mea când dădeam CUMPĂRĂ fără să analizez prea mult. Acum îmi place să sortez ofertele, să verific prețurile, sunt mult mai calculată. De când am trei copii, sunt mult mai organizată!

CANCAN.RO: Cine cheltuie mai mult în familie, tu sau soțul?

Emily Burghelea: Soțul a luat doar niște capete de periuțe de dinți! 🤣🤣🤣🤣 CLAR l-am bătut detașat la acest capitol!

CANCAN.RO: V-ați certat vreodată din cauza banilor sau a cumpărăturilor?

Emily Burghelea: Motto-ul meu în viață: „Îmi doresc de când eram mică…”. Puppy face, puppy face, puppy face! 🤣🤣🤣🤣 Nu prea ne certăm…

VEZI ȘI: Emily Burghelea a furat startul sărbătorilor! A scos bradul de Crăciun încă din octombrie, după ce soțul ei a trecut prin clipe grele

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