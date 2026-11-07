Avem dovada ca Mira a mințit. Cum a răspuns când Radu Vâlcan a întrebat-o: „Cu ce te ocupi acum?” + Ce face pentru bani, de fapt

Avem dovada ca Mira a mințit. Cum a răspuns când Radu Vâlcan a întrebat-o: "Cu ce te ocupi acum?" + Ce face pentru bani, de fapt
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Mira și Ian continuă să fie unul dintre cele mai discutate cupluri de la Insula Iubirii, după ce Mira a fost luată în colimator iar trecutul i-a fost pus sub lupă. După ce bruneta a spus că este casnică și că doar partenerul ei lucrează, au apărut acuzații explozive care conturează o cu totul altă versiune a poveștii.

CANCAN.RO a analizat declarațiile făcute de Mira în emisiune și le-a comparat cu informațiile primite din anturajul concurentei, iar diferenţele sunt uriaşe.

Ce i-a spus Mira lui Radu Vâlcan

În timpul prezentării de la Insula Iubirii, Mira a fost întrebată direct de Radu Vâlcan cu ce se ocupă în prezent. Răspunsul a venit fără ezitare. Concurenta a declarat că de câteva luni este casnică și că, momentan, doar Ian muncește.

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Tot atunci, bruneta a povestit că de-a lungul timpului a lucrat într-un restaurant și că a fost dealer de poker. Nimic nu anunța însă valul de controverse care avea să urmeze după difuzarea episodului.

Ce face pentru bani, de fapt

Între timp, CANCAN.RO a intrat posesia unor informații care contrazic varianta prezentată de concurentă în emisiune. Gabriela Pascu, fosta iubită a Mirei, susține că situația ar fi fost cu totul diferită de cea descrisă în fața camerelor de filmat.

„Ea era escortă la un club din Germania, am și poze cu ea la muncă. Ian era gelos pe Mira că făcea mai mulți bani decât el. Se certau mereu pe tema asta. Și legat de poker… el doar băga bani la poker, nu lucra. Mira îl întreținea pe el. Pe ea nici nu o cheamă Mira, e numele de muncă, de escortă”, a spus Gabriela Pascu pentru CANCAN.RO.

Mira, „demascată” de fosta iubită

Ulterior, CANCAN.RO a luat legătura cu reprezentanții clubului menționat de fosta iubită a concurentei de la Insulă. Aceștia au declarat că au peste 150 de românce care lucrează în locație, dar pe care nu le cunosc după nume. Totodată, au refuzat să ofere mai multe detalii despre Mira.

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