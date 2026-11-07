Cele 3 cuvinte care ar DISTRUGE-O pe Bianca. Antena 1 le-a tradus greșit din spaniolă în română. Ce i-a șoptit Prințul Marco ispitei Gabriella înainte de-a o „avea”

Cele 3 cuvinte care ar DISTRUGE-O pe Bianca. Antena 1 le-a tradus greșit din spaniolă în română. Ce i-a șoptit Prințul Marco ispitei Gabriella înainte de-a o "avea"
Insula Iubirii
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La Insula Iubirii, o singură propoziție poate schimba complet cursul unei povești. Iar în cazul lui Marco și al Gabriellei, trei cuvinte rostite în șoaptă înainte ca relația lor să treacă la următorul nivel ar putea avea o semnificație mult mai puternică decât cea afișată pe ecran.

Într-unul dintre momentele apropiate petrecute alături de Gabriella, Prințul Marco i-a spus în spaniolă „te quiero mucho”. Traducerea afișată de Antena 1 a fost „țin mult la tine”, însă expresia folosită de concurent poate însemna și „te iubesc mult”, mai ales atunci când este rostită într-un context romantic.

Trei cuvinte care schimbă complet povestea

Relația dintre Prințul Marco și Gabriella Barbu nu mai este de mult una bazată doar pe atracție. Cei doi au construit o conexiune tot mai puternică pe parcursul emisiunii, iar apropierea lor a devenit evidentă de la o ediție la alta.

Înainte ca cei doi să ajungă să petreacă noaptea împreună, Marco i-a șoptit ispitei „te quiero mucho”. Pe ecran a apărut traducerea „țin mult la tine”, însă formularea are în spaniolă o încărcătură emoțională mult mai puternică și este frecvent asociată sentimentelor de iubire.

Foto: Captură Antena 1

Diferența pare mică la prima vedere, dar schimbă complet mesajul transmis. Între „țin mult la tine” și „te iubesc mult” există o prăpastie uriașă, mai ales pentru cineva aflat într-o căsnicie.

Detaliul care face totul și mai greu de ignorat

Momentul capătă o semnificație și mai mare dacă este privit prin prisma antecedentelor pe care le au cei doi. Cu puţin timp în urmă Gabriella Barbu declarase în emisiune că s-a îndrăgostit de Marco și i-a mărturisit direct că îl iubește.

Ulterior, după date-ul de 24 de ore, cei doi au ajuns să întrețină relații intime, iar Gabriella a susținut că Marco i-a spus în timpul momentelor petrecute împreună: „Gabriela, te iubesc”.

Privite împreună, toate aceste momente fac ca expresia rostită anterior de concurent să capete o cu totul altă greutate.

Lovitura pe care Bianca nu ar fi vrut să o audă

Pentru Bianca Ghiurcă, imaginile cu apropierea dintre soțul ei și Gabriella au fost deja suficient de greu de privit. Însă dacă „te quiero mucho” a fost spus cu sensul de „te iubesc mult”, ar însemna că sentimentele au intrat în ecuație cu mult înainte ca cei doi să petreacă noaptea împreună.

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