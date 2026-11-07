Ce s-a întâmplat pe întuneric între Prințul Marco și Gabriella, de fapt. Am editat imaginile și le-am „aprins lumina”

Prințul Marco și Gabriella au fost protagoniștii unor momente incendiare la Insula Iubirii, sezonul 10. Cei doi au petrecut 24 de ore departe de vila în care se aflau ceilalți participanți, iar apropierea dintre ei a depășit limitele unui simplu flirt. Imaginile surprinse în timpul nopții au spus totul!

Prințul Marco a ajuns din nou în centrul atenției după unul dintre cele mai controversate momente de la Insula Iubirii. Concurentul, care a venit în Thailanda alături de soția sa, Bianca, a cedat în fața tentației și s-a apropiat tot mai mult de Gabriella. Deși scopul participării la emisiune era acela de a-și testa relația și de a descoperi cât de puternică este legătura cu partenera sa, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Ce s-a întâmplat pe întuneric între Prințul Marco și Gabriella

Experiența din Thailanda i-a oferit lui Marco ocazia de a petrece timp în compania ispitelor, însă Gabriella a fost cea care i-a atras în mod special atenția. Între cei doi s-a creat treptat o conexiune, iar gesturile de apropiere au devenit din ce în ce mai evidente. Situația a căpătat o altă dimensiune în momentul în care concurentul a primit oportunitatea de a pleca într-o escapadă romantică alături de ispită.

Totul a început în momentul în care prezentatorul emisiunii le-a pregătit băieților o surpriză. Unul dintre concurenți urma să aibă parte de o experiență diferită, care presupunea petrecerea a 24 de ore în compania unei ispite, departe de agitația și regulile obișnuite ale vieții din vilă.

Marco a fost cel care a beneficiat de această oportunitate, iar persoana care l-a însoțit a fost Gabriella. Cei doi au părăsit vila și au pornit într-o experiență care avea să le ofere suficient timp pentru a se cunoaște mai bine, fără prezența celorlalți participanți.

Pe parcursul zilei, concurentul și ispita au luat parte la mai multe activități și au petrecut momente relaxante împreună. Au mers la restaurant, s-au bucurat de timpul petrecut în doi și au avut ocazia să se comporte asemenea unui cuplu aflat într-o escapadă romantică.

Momentul care a atras cel mai mult atenția a avut loc seara, atunci când Marco și Gabriella se pregăteau să meargă la culcare. Departe de ceilalți concurenți, cei doi au renunțat la rețineri și au lăsat atracția să își spună cuvântul.

Marco a fost cel care a făcut un pas important în apropierea de Gabriella și a sărutat-o. Gestul a reprezentat începutul unor momente mult mai intime, petrecute într-un cadru în care lumina era aproape inexistentă. După ce credeau că nu mai existe camere video în camera de hotel, Prințul s-a lăsat purtat de val și a întreținut relații intime cu ispita din Spania.

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