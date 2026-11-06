Scandal în familia ispitei Gabriella! Soacra a făcut declarații neașteptate despre ea

Gabriella Barbu, celebra ispită de la „Insula iubirii”, a intrat din nou în atenția internauților, însă de această dată în urma unui comentariu făcut de mama Biancăi Ghiurcă, soția lui Marco. Bruneta a fost aspru criticată după câteva apariții televizate în care a vorbit despre experiența trăită în Thailanda, dar și despre apropierea dintre ea și Prințul.

Comentariul mamei Biancăi a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare, după ce aceasta a profitat de ocazia unei postări despre Gabriella pentru a-i transmite o înțepătură ironică. Remarca sa a vizat relațiile ispitei cu bărbații, atrăgând imediat atenția urmăritorilor. Schimbul de replici a readus în discuție momentele controversate din emisiune și atitudinea celor care au făcut parte din această poveste.

Mama Biancăi Ghiurcă a taxat-o dur pe ispita de la „Insula Iubirii”

Relația dintre Marco și Gabriella a stârnit numeroase controverse în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Deși a venit în Thailanda împreună cu partenera sa, Bianca Ghiurcă, concurentul a ajuns în centrul atenției din cauza apropierii de ispita Gabriella, interacțiunile lor fiind intens comentate de telespectatori.

La încheierea filmărilor, Gabriella a continuat să vorbească despre participarea sa la reality show. Aceasta a fost prezentă în platoul unei emisiuni televizate, unde a oferit detalii despre experiența din Thailanda și despre momentele petrecute în compania lui Marco.

Declarațiile sale au atras din nou atenția publicului. Astfel că, o postare în care era menționată tânăra a adunat mai multe reacții. Printre persoanele care au intervenit în discuție s-a numărat și mama Biancăi Ghiurcă, care a ales să îi transmită Gabriellei un mesaj ironic, fără să își ascundă opinia.

„Da, ea se conectează mereu și oriunde de bărbați”, a scris mama concurentei.

Cei din mediul online au sărit în apărarea ispitei

Comentariul a stârnit numeroase reacții și a readus în discuție apropierea dintre Marco și ispita care a reușit să îi trezească interesul pe parcursul emisiunii, un subiect care a generat controverse în rândul telespectatorilor.

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. După intervenția mamei Biancăi, o internaută a ținut să precizeze că Marco era cel care își asumase o relație cu Bianca, nu Gabriella. Aceasta a considerat că nu este corect ca întreaga vină să fie pusă pe umerii ispitei, în condițiile în care concurentul era cel care trebuia să își respecte angajamentul față de partenera sa.

Prin urmare, dezbaterea din mediul online a scos la iveală două perspective diferite. Atenția s-a îndreptat tot mai mult asupra alegerilor făcute de Marco și asupra responsabilității sale în relația cu Bianca.

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