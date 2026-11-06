Gabriella Barbu lasă Spania pentru România? Decizia neașteptată pe care o ia ispita de la „Insula Iubirii”

Gabriella Barbu lasă Spania pentru România? Decizia neașteptată pe care o ia ispita de la „Insula Iubirii”
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Ispita din Spania nu mai vrea să plece definitiv în țara natală / Sursa foto: Social media
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Gabriella Barbu, celebra ispită de la „Insula iubirii”, a mărturisit că își dorește să achiziționeze un apartament în Capitală. Bruneta a fost cucerită de țara noastră după câteva zile petrecute aici. Atfel, ea ar fi dispusă să facă „naveta” între Spania și România.

Tânăra în vârstă de 28 de ani s-a născut în Spania, însă părinții săi sunt români. Chiar dacă nu a locuit niciodată în România, ispita a declarat că s-a simțit ca acasă chiar din primele zile petrecute în București. Mai mult decât atât, Gabriella Barbu a precizat că nu mai vrea să plece definitiv în Madrid.

Ispita de la „Insula iubirii” vrea apartament în București

Bruneta care i-a cam furat mințile Prințului Marco a fost invitată în ediția de vineri, 6 noiembrie, a emisiunii Observator 12, unde a oferit detalii despre planurile sale de a reveni și de a se stabili în România. Aceasta a dezvăluit că ia în considerare mai multe variante pentru locuința sa din București, printre care închirierea unui apartament sau cumpărarea unei proprietăți.

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Chiar dacă urmează să se întoarcă în Madrid, Gabriella Barbu își dorește să păstreze o legătură apropiată cu România. În acest sens, ea ia în calcul posibilitatea de a locui pe rând în cele două țări. În ultima perioadă, ispita a petrecut mai mult timp pe meleagurile românești. Astfel, tânăra a avut ocazia să descopere mai îndeaproape tradițiile și stilul de viață de aici.

Gabriella a recunoscut că s-a îndrăgostit de preparatele specifice bucătăriei românești. În același timp, vedeta a apreciat și atmosfera pe care a găsit-o în România. Totuși, rămâne de văzut dacă planurile sale se vor concretiza și dacă aceasta va alege să își stabilească o a doua reședință în București.

Ispita s-a îndrăgostit de preparatele culinare din țara noastră / Sursa foto: Social media

Schimbare radicală de look

Publicul a cunoscut-o pe Gabriella Barbu în cadrul versiunii spaniole a emisiunii „Insula Iubirii”, unde avea o cu totul altă înfățișare, fiind blondă. Ulterior, înainte de apariția în sezonul 10 al formatului din România, aceasta a ales să își schimbe radical look-ul. Recent, Gabriella a vorbit deschis despre motivele care au determinat-o să facă această schimbare. Ea a explicat că decizia a avut legătură nu doar cu aspectul său exterior, ci și cu o nouă etapă din viața personală.

„Mi-am schimbat culoarea pentru că am trecut prin niște momente în viața mea pe care a trebuit să le las în spate. Blondul pentru mine a semnificat ceva din trecut. O parte din viața mea. Mă regăsesc mai mult”, a declarat Gabriella Barbu, la Observator.

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