Gabriella Barbu lasă Spania pentru România? Decizia neașteptată pe care o ia ispita de la „Insula Iubirii”

Gabriella Barbu, celebra ispită de la „Insula iubirii”, a mărturisit că își dorește să achiziționeze un apartament în Capitală. Bruneta a fost cucerită de țara noastră după câteva zile petrecute aici. Atfel, ea ar fi dispusă să facă „naveta” între Spania și România.

Tânăra în vârstă de 28 de ani s-a născut în Spania, însă părinții săi sunt români. Chiar dacă nu a locuit niciodată în România, ispita a declarat că s-a simțit ca acasă chiar din primele zile petrecute în București. Mai mult decât atât, Gabriella Barbu a precizat că nu mai vrea să plece definitiv în Madrid.

Ispita de la „Insula iubirii” vrea apartament în București

Bruneta care i-a cam furat mințile Prințului Marco a fost invitată în ediția de vineri, 6 noiembrie, a emisiunii Observator 12, unde a oferit detalii despre planurile sale de a reveni și de a se stabili în România. Aceasta a dezvăluit că ia în considerare mai multe variante pentru locuința sa din București, printre care închirierea unui apartament sau cumpărarea unei proprietăți.

Chiar dacă urmează să se întoarcă în Madrid, Gabriella Barbu își dorește să păstreze o legătură apropiată cu România. În acest sens, ea ia în calcul posibilitatea de a locui pe rând în cele două țări. În ultima perioadă, ispita a petrecut mai mult timp pe meleagurile românești. Astfel, tânăra a avut ocazia să descopere mai îndeaproape tradițiile și stilul de viață de aici.

Gabriella a recunoscut că s-a îndrăgostit de preparatele specifice bucătăriei românești. În același timp, vedeta a apreciat și atmosfera pe care a găsit-o în România. Totuși, rămâne de văzut dacă planurile sale se vor concretiza și dacă aceasta va alege să își stabilească o a doua reședință în București.

Schimbare radicală de look

Publicul a cunoscut-o pe Gabriella Barbu în cadrul versiunii spaniole a emisiunii „Insula Iubirii”, unde avea o cu totul altă înfățișare, fiind blondă. Ulterior, înainte de apariția în sezonul 10 al formatului din România, aceasta a ales să își schimbe radical look-ul. Recent, Gabriella a vorbit deschis despre motivele care au determinat-o să facă această schimbare. Ea a explicat că decizia a avut legătură nu doar cu aspectul său exterior, ci și cu o nouă etapă din viața personală.

„Mi-am schimbat culoarea pentru că am trecut prin niște momente în viața mea pe care a trebuit să le las în spate. Blondul pentru mine a semnificat ceva din trecut. O parte din viața mea. Mă regăsesc mai mult”, a declarat Gabriella Barbu, la Observator.

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