Alertă cu bombă pe ruta Praga – București! Ce s-a întâmplat cu cei 102 pasageri după aterizarea la Otopeni

Alertă cu bombă pe ruta Praga – București! Ce s-a întâmplat cu cei 102 pasageri după aterizarea la Otopeni
Tarom
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Momente de tensiune pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, vineri, 6 noiembrie, după ce o aeronavă TAROM care efectua cursa Praga – București a fost vizată de o amenințare cu bombă. La bordul avionului se aflau 102 pasageri, iar autoritățile române au fost alertate înainte ca aeronava să ajungă la destinație. Situația a impus activarea unor proceduri speciale de securitate, pentru ca aterizarea și debarcarea călătorilor să se desfășoare fără incidente.

Avionul, identificat cu numărul de zbor ROT226, a plecat din capitala Cehiei cu destinația București. Pe parcursul cursei, a fost semnalată o posibilă amenințare la bord, iar situația a fost tratată cu maximă seriozitate de instituțiile responsabile de siguranța aeroportuară. În urma incidentului, au fost mobilizate structurile competente, printre care Serviciul Român de Informații și reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București.

Aeronava a continuat deplasarea către România, iar autoritățile de pe aeroportul Otopeni au început pregătirile necesare pentru gestionarea unei eventuale situații de risc. Au fost activate măsurile specifice unor astfel de incidente, astfel încât avionul să poată ateriza în condiții de siguranță, iar pasagerii să fie protejați pe tot parcursul intervenției.

Avionul TAROM a aterizat la Otopeni în condiții de siguranță

Aeronava a ajuns pe Aeroportul Internațional Henri Coandă vineri, în jurul orei 12:19. Înainte de aterizare, pilotul a transmis codul de urgență 7700, utilizat în aviație pentru semnalarea unei situații de urgență generală. Acest cod a determinat aplicarea procedurilor necesare la sol, în timp ce echipele specializate se pregăteau să intervină.

Cele 102 persoane aflate la bord au ajuns în siguranță la sol. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime și nu au fost raportate probleme care să pună în pericol viața călătorilor. Intervenția autorităților s-a desfășurat conform protocoalelor prevăzute pentru astfel de situații, iar prioritatea a fost verificarea aeronavei și eliminarea oricărui posibil pericol.

Deși o astfel de amenințare presupune măsuri stricte de securitate, traficul aerian de pe aeroportul bucureștean nu a fost afectat în mod semnificativ. Celelalte operațiuni aeroportuare au continuat în condiții normale, potrivit informațiilor transmise în cursul zilei.

Ce au descoperit autoritățile în urma verificărilor

După aterizarea avionului, au fost demarate verificările specifice pentru a stabili dacă amenințarea semnalată avea un fundament real. Specialiștii au analizat situația și au aplicat procedurile de securitate necesare, pentru a exclude existența unor dispozitive sau a altor obiecte care ar fi putut reprezenta un pericol pentru pasageri și echipaj.

În cele din urmă, verificările nu au identificat niciun element care să confirme existența unei bombe la bord. Amenințarea s-a dovedit a fi falsă, iar autoritățile au exclus existența unui pericol pentru cele 102 persoane care au călătorit cu aeronava TAROM pe ruta Praga – București.

Astfel, un incident care a mobilizat mai multe instituții și a impus măsuri speciale de siguranță s-a încheiat fără consecințe asupra pasagerilor. Călătorii au ajuns la destinație în siguranță, iar alerta nu a fost confirmată în urma controalelor efectuate.

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