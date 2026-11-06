De le ce oră se difuzează astăzi Insula Iubirii. Antena 1 a luat decizia după reclamațiile la CNA

De le ce oră se difuzează astăzi Insula Iubirii. Antena 1 a luat decizia după reclamațiile la CNA
Insula Iubirii
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Insula Iubirii este subiect de discuție intens atât în mediul online, cât și în viața reală. Poveștile cuplurilor stârnesc controverse, însă în ultima perioadă s-a pus problema difuzării. Mai multe persoane au făcut reclamație la CNA, instituția s-a conformat, iar acum Antena 1 a luat decizia pentru acest weekend.

Emisiunea se difuzează în fiecare sâmbătă și duminică. Până acum începea de la 20:30, respectiv 20:00. Numai că în urma reclamațiilor la CNA, show-ul ar fi trebuit transmis de la ora 23:00. Motivul? Programul trebuie încadrat ca fiind potrivit pentru vizionare persoanelor cu vârsta mai mare de 15 ani, ceea ce atrage după sine modificarea orarului. Cu toate acestea, postul de televiziune este asumat, așadar lucrurile rămân neschimbate.

La ce oră se difuzează Insula Iubirii

Radu Vâlcan, prezentatorul de la Insula Iubirii/ sursă foto: social media

Radu Vâlcan, prezentatorul de la Insula Iubirii/ sursă foto: social media

Vineri, 6 noiembrie, și sâmbătă, 7 noiembrie, se difuzează noi ediții Insula Iubirii, sezonul X. În urma scandalului cu CNA, postul de televiziune Antena 1 își păstrează grila de programe.

Deși trebuiau să modifice orarul, lucrurile nu se schimbă nici de această dată, astfel că cele mai noi episoade pot fi urmărite de telespectatori  la orele obișnuite, adică 20:30, respectiv 20:00, imediat după principalele știri.

Ce urmează în emisiune

Tensiunile cresc în rândul concurenților de la Insula Iubirii. Printre momentele-cheie se numără un dream date spectaculos. Prințul Marco și ispita Gabriella Barbu petrec împreună 24 de ore, departe de ochii celorlalți din vilă, într-un loc de vis.

De asemenea, punctul culminant în aceste ediții va fi reaprinderea flăcării ispitei, ceea ce înseamnă că unul dintre parteneri a încălcat cel puțin o limită. Pe de altă parte, un alt cuplu va părăsi Thailanda definitiv. De această dată este vorba despre Ian și Mira.

Scandalul dintre Antena 1 și CNA

Scandalul dintre Antena 1 și CNA a pornit în urma unei ședințe a forului audiovizualului din data de 28 octombrie. CNA a sancționat postul de televiziune cu o somație publică, adică o măsură administrativă fără impact financiar. Totul a pornit după ce a analizat opt ediții difuzate în lunile septembrie și octombrie.

Forul a reclamat nerespectarea legislației privind protecția minorilor, vizând secvențe de nuditate, consum de alcool și comportamentul concurenților. Membrii consiliului au constatat că anumite segmente ar fi trebuit clasificate „15+” în loc de „12+”, categorie ce impune, conform Codului audiovizual, difuzarea exclusiv în intervalul 23.00 – 6.00. Totuși, măsura nu impune mutarea întregului format la ore târzii, ci obligă postul la o cenzură și o clasificare riguroasă a materialului.

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