Două ispite de la Insula iubirii, reclamate la Poliție. De necrezut ce i-au făcut unui taximetrist

Vlad Drăgulin și ispitele din sezonul 9/ sursa foto: colaj CANCAN
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Vlad Drăgulin adoră să comenteze momente de la Insula Iubirii. De această dată, el a venit cu o poveste reală pe care a aflat-o chiar de la un șofer de ridesharing. Actorul a precizat că în prim-plan sunt două ispite din sezonul trecut care au provocat un conflict serios. 

Vlad Drăgulin a relatat în cadrul unui podcast cum două ispite din sezonul 9, fără să ofere detalii despre identitatea lor, au ajuns în vizorul poliției. Un șofer de ridesharing i-a spus actorului că în urmă cu ceva timp, cele două fete mergeau spre un eveniment monden. Una dintre ele părea la locul ei, în timp ce cealaltă a dat dovadă de un comportament nepotrivit. Bărbatul a fost nevoit să meargă la autorități pentru a sesiza situația. Totul a pornit de la faptul că cea cu atitudine sfidătoare îl obliga pe șofer să depășească limita de viteză. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Două ispite din sezonul 9, Insula Iubirii, în vizorul poliției

Vlad Drăgulin a povestit de curând că, atunci că în drum spre podcast, a dat de un șofer ce s-a întâlnit cu o situație neașteptată. În urmă cu ceva timp, o ispită din sezonul trecut a apelat la serviciul de ridesharing pentru a ajunge la un eveniment. Toate bune și frumoase până când, pe drum, prietena sa, o altă ispită, a urcat în mașină.

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Aceasta a început să îl apostrofeze pe bărbat, să conducă mai repede, adică să depășească limita legală de viteză. Sătul de reproșurile ispitei, șoferul a oprit cursa. Prima ispită s-a conformat, a coborât din mașină, însă prietena sa a avut o atitudine neașteptată. A început să îi zgârie bancheta din spate și portiera cu cheia. În acel moment, șoferul de ridesharing a decis să meargă la poliție.

Vlad Drăgulin/ sursa foto: social media

Vlad Drăgulin/ sursa foto: social media

„Mai am încă o poveste legată de Insula Iubirii, de când am fost la Fiertzi. Viața mea se pare că mereu, acum, în ultima vreme, se învârte în jurul poveștilor și personajelor din Insula Iubirii. Am venit acum cu un domn uberist care mi-a povestit că a avut o întâmplare cu două ispite de la Insula Iubirii, dar nu le știe, că a zis că nu se uită, dar a aflat ulterior, când s-a dus la poliție. Zice că s-a urcat o fată care era mai de bun-simț, așa, una blondă sau brunetă, mă rog, aia era de bun-simț. Aia a și făcut comanda și și-a luat o altă prietenă după drum. Și aia tot ispită, una blondă, nu știu, înțeleg. Dar aia era cu totul și cu totul nesimțită. Și tot zicea: «Hai mai repede, haide să mergem mai repede, haide, așa că trebuie să mergem la un eveniment și mi-e și foame».

Ceea ce, da, sigur, acolo la evenimentele alea, acolo foamea e, acolo foamea chiar e mare. Și, nu zic, iubesc să merg la evenimente cu vedete. Și i-a zis să depășească limita de viteză, că se grăbeau și așa mai departe. Și ăsta a zis: «Auziți, eu nu vreau să-mi pierd carnetul, dați-vă jos și, dacă nu vă convine, nu vă convine, asta e». Și prietena ei s-a dat prima jos, aia mai de bun-simț, cealaltă, când s-a dat jos, ăsta tot simțea că face mașina așa. Mă rog, și până la urma urmei, și-a dat seama că aia cu cheia i-a zgâriat și bancheta și toată portiera, dar gen rău, adică a băgat cheia în portieră, în alea, adică ceva rău de tot. Și le-a dat la poliție și acolo a aflat pentru că i-au zis polițiștii că sunt ispite la Insula Iubirii, dar nu de sezonul ăsta, de sezonul celălat, anul trecut s-a întâmplat”, a declarat Vlad Drăgulin la oleacadicringe.

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