Oana Roman, testată pozitiv pentru COVID-19! Vedeta a ajuns la spital

Oana Roman a fost diagnosticată cu o formă ușoară de Covid-19. Ceea ce părea inițial o simplă răceală sezonieră s-a dovedit a fi o problemă mai serioasă. Creatoarea de conținut a ajuns la spital, unde a primit tratament intravenos și a efecuat inclusiv o ecografie la plămâni.

Forțată de problemele de sănătate cu care se confruntă, Oana Roman a intrat în „concediu medical”. Deși credea că simptomele sunt ale unei răceli sezoniere, se pare că problemele erau mai serioase decât ar fi crezut. Marți, 4 noiembrie, creatoarea de conținut a ajuns la o clinică privată, unde echipa medicală i-a făcut mai multe investigații, inclusiv teste pentru gripă și Covid-19.

Rezultatul la cel din urmă a ieșit pozitiv, așa că medicii au decis să îi administreze un tratament intravenos și să îi efectueze inclusiv o ecografie la plămâni. După ce a fost „pusă pe picioare”, Oana Roman a ajuns acasă, unde va fi nevoită să stea în izolare și să urmeze tratamentul prescris de medic, până când testul COVID va ieși negativ.

„Nimic grav. Doar Covid. Mi-au făcut test de gripă și Covid. Asta e. O să treacă. Nu am o formă urâtă de Covid, am o formă relativ ușoară. Bine am făcut că m-am dus pentru că altfel mie nu mi-ar fi dat prin cap să îmi fac testul ca să văd de ce nu mă simt bine. Mi s-a prescris un tratament, am făcut o radiografie la plămâni care arată bine și trebuie să stau în casă până când va ieși testul negativ. Așa că, mă voi plictisi un pic acasă, dar o să fiu aici”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman se pregătește de o nouă operație

După ce a trecut printr-un proces de slăbire, în care a „topit” peste 15 kilograme, Oana Roman se pregătește pentru o nouă etapă importantă. Urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale de îndepărtare a surplusului de piele din zona abdomenului. Intervenția nu are ca scop doar aspectul fizic, ci este necesară din punct de vedere medical.

„Trebuie să-mi fac abdominoplastia pe care am tot amânat-o ani de zile, iar acum e musai să o fac, din punct de vedere medical, în primul rând. Trebuie să o fac. Nu că nu mai necesită amânare, dar vreau eu să termin și cu asta, probabil la primăvară. Eu în zona abdomenului am o plasă și o operație cu o tăietură foarte mare și urâtă. Nu am voie să fac nici proceduri în acea zonă, pentru că acolo organele trebuie să stea liniștite. Eu sunt tăiată de deasupra buricului până jos, de sus în jos. Tăietura va dispărea în urma operației pe care o voi suferi, pentru că bucata respectivă de piele se taie. Și buricul e tăiat”, a spus Oana Roman pentru Spynews.ro.

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