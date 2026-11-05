Politician găsit mort într-un hotel din Berlin. Autoritățile au deschis o anchetă

Politician găsit mort într-un hotel din Berlin. Autoritățile au deschis o anchetă
Hubert Aiwanger a murit
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Doliu în lumea politică din Germania! Hubert Aiwanger, un politician în vârstă de 55 de ani, a fost găsit fără suflare într-o cameră de hotel din Berlin. Moartea acestuia este învăluită în mister, iar autoritățile au deschis o amplă anchetă. Pentru moment, nu au fost publicate informații despre cauza decesului. 

Hubert Aiwanger, care a ocupat funcția de vicepremier în Bavaria și a fost liderul partidului conservator Freie Wähler, se afla în Berlin pentru a participa la un eveniment public. Însă, miercuri seara, 4 noiembrie, cu doar câteva ore înainte de eveniment, acesta a fost găsit mort în camera de hotel.

Hubert Aiwanger, moarte învăluită în mister

Hubert Aiwanger se afla la Berlin pentru inaugurarea unui sediu al partidului său. Însă, acesta nu a mai ajuns la eveniment. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost descoperit în hotelul Neuer Fritz, de pe Friedrichstrasse, în cartierul Berlin-Mitte. Pentru moment, moartea politicianului este învăluită în mister, iar oamenii legii au demarat o amplă  anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

„Ancheta urmărește să stabilească atât cauza exactă a morții, cât și circumstanțele în care aceasta a survenit. De asemenea, trebuie exclusă orice posibilă implicare a unei alte persoane”, a transmis poliția din Berlin.

Hubert Aiwanger deținea funcții importante. Pe lângă funcția de vicepremier al Bavariei, acesta era și ministru al Economiei, dar și liderul formațiunii Freie Wähler. În urma decesului acestuia, numeroase persoane din lumea politică au reacționat.

 „Moartea bruscă a lui Hubert Aiwanger este o tragedie absolută. Suntem cu toții profund șocați. Gândurile noastre sunt acum, în primul rând, alături de familia și copiii săi”, a transmis premierul bavarez Markus Soeder.

În anul 2023, Hubert Aiwanger a fost în centrul unui scandal public. La acea vreme au apărut rapoarte conform cărora ar fi scris o broșură antisemită când avea 17 ani, în care Auschwitz era descris ca un „cartier de divertisment”. Politicianul a negat că ar fi scris pamfletul, deși a recunoscut că avea „unul sau câteva exemplare” ale pamfletului în ghiozdan. Hubert Aiwanger lasă în urmă o soție și doi copii.

 

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