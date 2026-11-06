Avem dovada că Mira și Ian au „vandalizat” un apartament după Insula Iubirii| Imagini explozive din locație

CANCAN.RO a intrat în posesia unor dovezi explozive despre Mira și Ian. O persoană din anturajul cuplului ne-a povestit că cei doi au „vandalizat” un apartament după ce au părăsit Insula Iubirii și că s-au făcut nevăzuți când proprietara le-a cerut să scoată bani din buzunar pentru tot ce au distrus. Că doar nu era să facă prăpăd și să mai și plătească pentru el. Ce să mai… așa cuplu într-o emisiune TV, mai rar!

Gabriela Pascu, fosta iubită a Mirei, a povestit că s-a întâlnit cu bruneta după încheierea emisiunii Insula Iubirii, într-un apartament închiriat prin Airbnb. Totul a mers ca pe roate până când și-a făcut apariția în peisaj… Ian! Da, ați auzit bine! Femeia cu care s-a iubit concurenta de la Insula Iubirii ne-a dezvăluit că Mira s-a împăcat cu Ian după întoarcerea din Thailanda, deși acolo l-a înșelat de zor cu Jaguarul.

A iertat-o că a picat în ispită cu Jaguarul

Gabriela a povestit că a doua zi a plecat din apartament, însă la scurt timp a primit un telefon de la proprietară, care i-a spus că Mira și Ian au vandalizat tot ce le-a ieșit în cale. Fosta iubită a concurentei de la Insula Iubirii a încercat să discute cu bruneta, dar aceasta n-a vrut să-și asume nimic și s-a făcut nevăzută când a venit „nota de plată”.

„După Insula Iubirii, Mira a fost cea care m-a chemat să ne revedem. Am acceptat invitația și am mers la ea. Când am ajuns, Ian era și el acolo, iar între ei se simțea o tensiune destul de mare. Am decis să iau un Airbnb, ca să putem petrece timp împreună, fără el, departe de atmosfera tensionată dintre ei. Cât timp am stat cu Mira, Ian îi trimitea încontinuu mesaje. Se certau pentru faptul că venise să mă vadă, iar el insista să vină și el la Airbnb. Eu nu am fost de acord și nu l-am primit, pentru că îmi doream să petrec timp doar cu Mira. A doua zi, când eu mă pregăteam să mă întorc în orașul meu, Ian a venit la Airbnb. Ulterior, proprietara m-a contactat și mi-a spus că locuința fusese lăsată într-o stare foarte murdară și dezordonată. Fiindcă eu făcusem rezervarea, situația m-a pus într-o poziție foarte neplăcută.

Când am discutat ulterior cu Mira despre ce mi-a transmis proprietara, în loc să clarificăm situația, ea mi-a spus că eu aș fi lăsat locuința în acea stare. Nu a vrut să își asume nimic, iar lucrurile au degenerat într-o ceartă între noi, prin mesaje”, a declarat Gabriela Pascu pentru CANCAN.RO.

„Ea era escortă la un club din Germania”

Fosta iubită a Mirei a mai povestit, pentru CANCAN.RO, că bruneta a mințit la Insula Iubirii și că nu este deloc șomeră, ci escortă într-un club exclusivist din Germania. Gabriela Pascu a spus că Mira este cea care îl întreține pe Ian, în timp ce el stă toată ziua degeaba și pierde banii la poker. Că doar cineva trebuie să și muncească în relația asta!

„Ea era escortă la un club din Germania, am și poze cu ea la muncă. Ian era gelos pe Mira că făcea mai mulți bani decât el. Se certau mereu pe tema asta. Și legat de poker… el doar băga bani la poker, nu lucra. Mira îl întreținea pe el. Pe ea nici nu o cheamă Mira, e numele de muncă, de escortă”, a spus fosta iubită a Mirei.

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